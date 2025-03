Μιανμάρ σεισμός: Φόβοι για χιλιάδες νεκρούς

Εφιαλτικές εικόνες καταστροφής στη Μιανμάρ μετά τον φονικό σεισμό των 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που έπληξε τη χώρα προκαλώντας χάος, καταρρεύσεις κτιρίων και εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές. Τα σωστικά συνεργεία εκφράζουν φόβους για εκατοντάδες νεκρούς, ενώ ο επίσημος απολογισμός παραμένει αδιευκρίνιστος εν μέσω συνεχιζόμενων επιχειρήσεων διάσωσης. Μέλος ομάδας διάσωσης με έδρα τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, το Μανταλέι, δήλωσε στο BBC: «Η ζημιά είναι τεράστια. Ο αριθμός των θυμάτων είναι πολύ υψηλός, πιθανότατα μετριέται σε εκατοντάδες, αλλά δεν υπάρχει ακόμη σαφής εικόνα. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες».

Σοκαριστικές μαρτυρίες και βίντεο κατακλύζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποτυπώνοντας τη στιγμή της κατάρρευσης κτιρίων κοντά σε θρησκευτικά μνημεία, ενώ μοναχοί καταγράφουν την καταστροφή σε ιερούς τόπους που έπεσαν σαν «χάρτινοι πύργοι».

Στην ίδια περιοχή, κατέρρευσε και τέμενος, την ώρα που μουσουλμάνοι ετοίμαζαν τις τελευταίες προσευχές του Ραμαζανιού, ενόψει της γιορτής Έιντ.

Many buildings were reportedly destroyed in the 7.7 magnitude earthquake in Myanmar.

Video showing people being rescued from the rubles of the collapsed buildings.

Pray for Myanmar 🇲🇲 🙏🏻#Myanmar #earthquake #แผ่นดินไหว pic.twitter.com/7yPoGXMBvK

— Sumit (@SumitHansd) March 28, 2025