Σίντνεϊ Σουίνι σύντροφος: Η ηθοποιός ακύρωσε τον γάμο της με τον Τζόναθαν Νταβίνο

Μια απρόσμενη στροφή πήρε η σχέση της Σίντνεϊ Σουίνι και του Τζόναθαν Νταβίνο, καθώς το ζευγάρι αποφάσισε να παγώσει τα σχέδια του γάμου του, που ήταν προγραμματισμένος για την ερχόμενη άνοιξη. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Us Weekly, η σχέση τους περνά σοβαρή κρίση, με τις προετοιμασίες να έχουν ανασταλεί και το μέλλον τους να παραμένει αβέβαιο.

«Έχουν σημαντικά ζητήματα, αλλά δεν έχουν χωρίσει οριστικά», ανέφερε πηγή από το περιβάλλον τους. «Η απόφαση να ακυρώσουν τον γάμο πάρθηκε από κοινού, γιατί χρειάζονται χρόνο και χώρο για να σκεφτούν καθαρά. Δεν έχουν εγκαταλείψει ο ένας τον άλλον, όμως αυτή τη στιγμή δεν είναι καλά».

Η ηθοποιός του Euphoria και του Anyone But You, η οποία μεσουρανεί στο Χόλιγουντ, φαίνεται πως δυσκολεύεται να ισορροπήσει την καριέρα και την προσωπική της ζωή. Όπως αναφέρει η ίδια πηγή, «η Σίντνεϊ είναι απόλυτα αφοσιωμένη στη δουλειά της και δυσκολεύεται να διαχειριστεί την πίεση. Ο Τζόναθαν, από την άλλη, έχει ανάγκη από περισσότερο ποιοτικό χρόνο μαζί της. Οι διαφορετικοί τους ρυθμοί τούς έχουν απομακρύνει».

Δεν είναι η πρώτη φορά που η επαγγελματική πορεία της 27χρονης ηθοποιού φέρνει σύννεφα στη σχέση. Οι εμφανίσεις της, οι συνεχείς φωτογραφίσεις, οι προωθητικές περιοδείες και οι στενές συνεργασίες με συμπρωταγωνιστές της έχουν γεννήσει εντάσεις και ζήλιες. «Κάθε φορά που κυκλοφορεί μια νέα ταινία, η πίεση αυξάνεται. Τα δημοσιεύματα για την προσωπική της ζωή φουντώνουν, και αυτό δυσκολεύει πολύ τον Τζόναθαν», σημείωσε η ίδια πηγή.

Η φημολογία γύρω από την κρίση εντάθηκε το τελευταίο διάστημα, όταν έγινε γνωστό ότι το ζευγάρι ζούσε χωριστά για σχεδόν έναν μήνα. Αν και ο Τζόναθαν Νταβίνο εθεάθη πρόσφατα στο σπίτι της Σίντνεϊ στο Λος Άντζελες, η ηθοποιός φάνηκε να «ρίχνει λάδι στη φωτιά», όταν διέγραψε από το Instagram μια φωτογραφία στην οποία φιλούσε τρυφερά τον αρραβωνιαστικό της, την Πρωτοχρονιά του 2025.

Η τελευταία δημόσια κοινή τους εμφάνιση χρονολογείται στις 20 Ιανουαρίου, κατά τη διάρκεια διαλείμματος από τα γυρίσματα της νέας της ταινίας The Housemaid. Έκτοτε, η Σίντνεϊ εμφανίζεται μόνη της σε δημόσιες εκδηλώσεις και αποφεύγει τις δηλώσεις για την προσωπική της ζωή.