Ντέιβ Γκρόουλ: Η σύζυγός του δίνει μια δεύτερη ευκαιρία στον γάμο του, λίγους μήνες αφότου ο τραγουδιστής απέκτησε παιδί με άλλη

Έξι μήνες μετά το σοκ της αποκάλυψης ότι ο Ντέιβ Γκρόουλ απέκτησε παιδί με άλλη γυναίκα, η σύζυγός του Τζόρντεν Μπλουμ αποφάσισε να του δώσει μια δεύτερη ευκαιρία. Παρότι, όπως αναφέρουν κοντινοί της άνθρωποι, παραμένει «συντετριμμένη», δεν εγκαταλείπει τον γάμο τους και επιλέγει να παλέψει – για εκείνη, για εκείνον, για την οικογένειά τους. «Η Τζόρντεν συγχώρεσε τον Ντέιβ και προσπαθεί να προχωρήσει», αποκάλυψε πηγή στο Us Weekly. «Η πληγή είναι ακόμη νωπή, αλλά στέκεται στο πλευρό του. Προσπαθούν να ξαναχτίσουν ό,τι κινδύνεψε να χαθεί». Το ζευγάρι, που είναι παντρεμένο από το 2003 και έχει αποκτήσει μαζί τρεις κόρες – τη Βάιολετ, τη Χάρπερ και τη μικρή Οφήλια – έχει ξεκινήσει συνεδρίες συμβουλευτικής γάμου, σε μια κοινή προσπάθεια να επανασυνδεθούν και να ξεπεράσουν τη βαθιά κρίση που πυροδότησε η απιστία του τραγουδιστή των Foo Fighters.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ο Γκρόουλ έχει αφοσιωθεί στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης. «Δεν θέλει να χάσει την οικογένειά του. Και η Τζόρντεν, όσο πονεμένη κι αν είναι, δεν είναι έτοιμη να γυρίσει την πλάτη στα χρόνια που μοιράστηκαν», αναφέρει πρόσωπο από το περιβάλλον τους.

Η κρίση ξέσπασε τον Σεπτέμβριο του 2024, όταν ο Γκρόουλ προχώρησε σε δημόσια παραδοχή μέσα από τον λογαριασμό του στο Instagram, αποκαλύπτοντας ότι απέκτησε κόρη εκτός γάμου με μια γυναίκα ονόματι Τζένιφερ Γιανγκ. «Έγινα πρόσφατα πατέρας. Σκοπεύω να είμαι παρών, στοργικός και υποστηρικτικός γονιός γι’ αυτό το παιδί. Αγαπώ τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου. Θα κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου για να ανακτήσω την εμπιστοσύνη τους», έγραψε τότε, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων, αλλά και κύμα συμπάθειας για τη σύζυγό του. Οι τελευταίοι μήνες υπήρξαν εξαιρετικά δύσκολοι, όμως το ζευγάρι φαίνεται πως δεν έχει πει την τελευταία του λέξη. Φωτογραφίες τους σε πρόσφατες κοινές εξόδους δείχνουν ότι περνούν περισσότερο χρόνο μαζί.

