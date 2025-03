Ζελένσκι για Πούτιν: Θα πεθάνει σύντομα, αυτό είναι γεγονός, και όλα θα τελειώσουν

Με εξαιρετικά αιχμηρή ρητορική κατά του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν εμφανίστηκε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά τη χθεσινή συνάντησή του στο Παρίσι με τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Ουκρανός ηγέτης εξέφρασε την πεποίθηση ότι το τέλος του Πούτιν είναι «κοντά» και τον κατηγόρησε ότι επιχειρεί να διχάσει τη Δύση, προκειμένου να διασωθεί πολιτικά. «Ο Πούτιν θα πεθάνει σύντομα. Αυτό είναι γεγονός, και όλα θα τελειώσουν», δήλωσε ο Ζελένσκι, αναφερόμενος στις φήμες για την υγεία του Ρώσου προέδρου, αλλά και στη διαρκή πολιτική και στρατιωτική του απομόνωση. Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι ο Πούτιν δεν φοβάται τόσο τις δυτικές κυρώσεις, όσο την ίδια τη ρωσική κοινωνία. Ο Ζελένσκι κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη να διατηρήσουν ενιαία και αταλάντευτη στάση απέναντι στο Κρεμλίνο, απορρίπτοντας κάθε ενδεχόμενο παραχώρησης, ακόμη και υπό τον όρο κατάπαυσης του πυρός στη Μαύρη Θάλασσα. «Είναι πολύ σημαντικό η Αμερική να μη βοηθήσει τον Πούτιν να βγει από την παγκόσμια απομόνωση. Πιστεύω ότι αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Βρισκόμαστε σε μια από τις πιο κρίσιμες στιγμές», υπογράμμισε.

Αναφερόμενος στις πραγματικές προθέσεις της Μόσχας, ο Ζελένσκι προειδοποίησε ότι οι επιδιώξεις του Πούτιν δεν περιορίζονται στην Ουκρανία, αλλά εκτείνονται ευρύτερα, με ενδεχόμενο ακόμη και άμεσης αντιπαράθεσης με τη Δύση. «Ο στόχος του είναι να παραμείνει στην εξουσία μέχρι τον θάνατό του. Δεν πρόκειται να σταματήσει στην Ουκρανία», προειδοποίησε. Η Ρωσία έχει συνδέσει την εφαρμογή συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Μαύρη Θάλασσα με την άρση των δυτικών κυρώσεων στις εξαγωγές ρωσικών σιτηρών και λιπασμάτων. Ο Ζελένσκι εμφανίστηκε κατηγορηματικά αντίθετος στο ενδεχόμενο τέτοιας υποχώρησης, υποστηρίζοντας πως κάτι τέτοιο θα ενίσχυε τις θέσεις του Κρεμλίνου και θα υπονόμευε τη συλλογική στάση της Δύσης απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του καλώντας τις ΗΠΑ και την Ευρώπη να συνεχίσουν «πιο ενωμένες από ποτέ», τονίζοντας ότι ο Πούτιν επιχειρεί να εκμεταλλευτεί ρωγμές και διαφορές εντός της δυτικής συμμαχίας, προσβλέποντας σε διπλωματική ανάσα και πολιτική επιβίωση.

