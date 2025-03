Ραφίνια για Αργεντινή: Όταν οι δηλώσεις γίνονται αυτογκόλ

Μερικές φορές, η υπερβολική αυτοπεποίθηση είναι σαν το ποπ κορν: φουσκώνει υπερβολικά και στο τέλος σκάνε όλα. Ο Ραφίνια, πριν από τη μεγάλη αναμέτρηση της Βραζιλίας με την Αργεντινή για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αποφάσισε να κάνει δηλώσεις που άγγιξαν το επίπεδο της επιστημονικής φαντασίας. «Θα τους γαμ@σ@», είπε με σιγουριά, προκαλώντας τους αντιπάλους του και, κυρίως, την τύχη του. Μόνο που το γήπεδο δεν έχει φίλτρο – απαντάει πάντα με ωμή αλήθεια.

Argentina fans chant: “Sub in Raphinha, you son of a bitch” after he said Brazil were definitely going to beat Argentina and he would score.

The game ended 4-1, Raphinha played the full 90 minutes and he did not score. pic.twitter.com/Q0cbgVg2y9

