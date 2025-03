Μηχανή πέφτει σε τρύπα: Φρικτό τροχαίο δυστύχημα στη Νότια Κορέα

Ένα τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στη Σεούλ της Νότιας Κορέας, όταν ένας 30χρονος μοτοσικλετιστής έχασε τη ζωή του, πέφτοντας σε τεράστια καθίζηση που άνοιξε ξαφνικά στη μέση του δρόμου. Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Δευτέρας (24/3) στην περιοχή Gangdong, όταν ξαφνικά η άσφαλτος κατέρρευσε, δημιουργώντας τρύπα διαμέτρου 20 μέτρων. Ο άτυχος μοτοσικλετιστής δεν πρόλαβε να αντιδράσει και βρέθηκε μέσα στον τεράστιο κρατήρα. Οι διασώστες ξεκίνησαν αμέσως επιχείρηση εντοπισμού και ανέσυραν τη σορό του 30χρονου την επόμενη μέρα, γύρω στις 11:00 το πρωί (τοπική ώρα), περίπου 50 μέτρα μακριά από το σημείο της πτώσης. Μέσα στην τρύπα, βρέθηκαν επίσης το κινητό του τηλέφωνο και η μοτοσικλέτα του.

Ένας οδηγός αυτοκινήτου τραυματίστηκε επίσης, καθώς το έδαφος υποχώρησε ξαφνικά, ενώ το σοκαριστικό περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που έχει αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο επικεφαλής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Gangdong, Κιμ Τσανγκ-Σεοπ, δήλωσε ότι μέσα στο τεράστιο χάσμα που άνοιξε στον δρόμο, υπήρχαν περίπου 2.000 τόνοι χώματος και νερού, δυσχεραίνοντας την επιχείρηση διάσωσης. Μέχρι στιγμής, δεν έχει διευκρινιστεί τι προκάλεσε την καθίζηση, ωστόσο μια πρόσφατη έκθεση του δήμου της Σεούλ αποκάλυψε ότι τα τελευταία δέκα χρόνια έχουν σημειωθεί 223 καθιζήσεις στην πόλη. Οι κυριότερες αιτίες αποδίδονται στην κακή συντήρηση των υποδομών, σε παλιές σωληνώσεις, σε μακροχρόνια υποχώρηση του υπεδάφους και σε ατυχήματα από εκσκαφές. Το δυστύχημα έχει προκαλέσει κύμα οργής στη Νότια Κορέα, με τους πολίτες να ζητούν άμεση παρέμβαση για τη βελτίωση της ασφάλειας του οδικού δικτύου.

Building infrastructure is just the beginning.Ongoing maintenance is required along with money.

Black box footage of the Myeongil-dong sinkhole in Gangdong-gu, Seoul, South Korea.

Shortly after the initial collapse, a second and third collapse occurred.pic.twitter.com/0V0sYChxiw

— aqua (@aqua52043525) March 24, 2025