Λευκός Οίκος, 25 Μαρτίου: Μια μεγάλη ελληνική γιορτή

Στη βροχερή Ουάσιγκτον, η ελληνική ψυχή φώτισε τον Λευκό Οίκο. Από κάθε γωνιά των Ηνωμένων Πολιτειών, ομογενείς ταξίδεψαν στην πρωτεύουσα για να τιμήσουν την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου, σε μια εκδήλωση που αποτελεί πλέον θεσμό για την Ελληνοαμερικανική κοινότητα. Ο ουρανός μπορεί να ήταν γκρίζος, όμως οι προσκεκλημένοι με τις πολύχρωμες ομπρέλες τους, σχημάτισαν ένα εντυπωσιακό ανθρώπινο ποτάμι που ξεκινούσε από τη νοτιοανατολική πύλη και κατέληγε στην είσοδο της Αμερικανικής Προεδρικής Κατοικίας. Μπαίνοντας στον προαύλιο χώρο, οι επισκέπτες υποδέχονταν γνώριμες μελωδίες. Η μπάντα των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων έπαιζε ελληνικούς σκοπούς, με τον Ικαριώτικο και τη Γερακίνα να ξεχωρίζουν, δημιουργώντας ατμόσφαιρα γιορτής. Η δεξίωση, όπως πάντα, είχε ελληνικό άρωμα. Οι καλεσμένοι κρατούσαν ποτήρια με κόκκινο και λευκό κρασί, αλλά και κοκτέιλ ούζου, ενώ στον μπουφέ τους περίμενε ένας ύμνος στη μεσογειακή γαστρονομία. Μουσακάς, αρνίσια παϊδάκια, ντολμαδάκια και άλλες χαρακτηριστικές γεύσεις της πατρίδας είχαν την τιμητική τους, ενισχύοντας τη ζεστή ελληνική φιλοξενία ακόμη και μέσα στα πιο αυστηρά πρωτόκολλα.

Δύο ώρες πριν την προγραμματισμένη ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ, οι προσκεκλημένοι συνωστίζονταν στην κεντρική αίθουσα, προσπαθώντας να βρουν μια καλή θέση κοντά στο πόντιουμ. Ανάμεσα στους επίσημους, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία έκανε μια θεαματική είσοδο, προετοιμάζοντας το έδαφος για την εμφάνιση του Προέδρου.

Η έκπληξη της βραδιάς ήρθε όταν ο Τραμπ κάλεσε στη σκηνή τον προτεινόμενο επικεφαλής της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα, μια κίνηση που δεν είχε ξαναγίνει ούτε για εν ενεργεία πρέσβη. Χαμογελαστός, εμφανίστηκε μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο, αναφέροντας με θερμά λόγια την εκτίμησή του για την Ελλάδα και τη διαχρονική φιλία που τον συνδέει με ισχυρούς εκπροσώπους της ελληνοαμερικανικής κοινότητας.

Από τα πρώτα ονόματα που ανέφερε, ξεχώρισε αυτό του Χρήστου Μαραφάτσου, επικεφαλής των Greeks for Trump, καθώς και του διαχρονικού του φίλου, Τζον Κατσιματίδη, δισεκατομμυριούχου της Red Apple, ο οποίος ήταν παρών μαζί με τη σύζυγό του Μάργκο και την κόρη τους Άντρια. Αίσθηση προκάλεσε και η παρουσία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, γιου του Έλληνα πρωθυπουργού, τον οποίο αρκετοί ομογενείς πλησίασαν για μια αναμνηστική selfie. Ανάμεσα στους διακεκριμένους καλεσμένους που είχαν ταξιδέψει από την Ελλάδα, βρέθηκαν ο εφοπλιστής Ευάγγελος Μαρινάκης, ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ Τζορτζ Τσούνης, ο εφοπλιστής Ευάγγελος Πιστιόλης, καθώς και οι επιχειρηματίες Γιώργος Σακελλάρης και Μάικλ Ψαρρός.

