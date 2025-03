Διαρροή πληροφοριών ΗΠΑ: «Μη ζήτημα» λέει ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε για πρώτη φορά τη διαρροή αμερικανικών στρατιωτικών πληροφοριών μέσω της εφαρμογής Signal, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό «μη ζήτημα» και επιτιθέμενος στον δημοσιογράφο του The Atlantic, Τζέφρι Γκόλντμπεργκ. Μιλώντας στο NBC, ο Τραμπ αποκάλεσε τον Γκόλντμπεργκ «αχρείο τύπο», υποστηρίζοντας ότι η κατά λάθος προσθήκη του στη συνομιλία «δεν είχε καμία απολύτως σημασία». Επιχειρώντας να αποδώσει ευθύνες, είπε πως «κάποιος από την ομάδα του Μάικ Γουόλτς είχε τον αριθμό του», ενώ τόνισε ότι εξακολουθεί να εμπιστεύεται τον σύμβουλό του, λέγοντας: «Ο Μάικλ Γουόλτς έμαθε το μάθημά του, είναι καλός άνθρωπος».

Ο πρώην πρόεδρος επιχείρησε να υποβαθμίσει τη σοβαρότητα της υπόθεσης, λέγοντας ότι «ήταν το μοναδικό παραστράτημα εδώ και δύο μήνες» και ότι «τελικά δεν αποδείχθηκε σοβαρό». Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, επανέλαβε τη θέση της κυβέρνησης ότι «δεν συζητήθηκαν πολεμικά σχέδια και καμία διαβαθμισμένη πληροφορία δεν εστάλη στη συνομιλία».

Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση στον Γκόλντμπεργκ, κατηγορώντας τον ότι είναι «γνωστός για τις υπερβολικές και δραματοποιημένες αφηγήσεις του». Σύμφωνα με την ίδια, η πραγματικότητα «διαφέρει από όσα δημοσιεύθηκαν στο The Atlantic», τονίζοντας ότι το Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Λευκού Οίκου έχει ήδη θεσπίσει κανόνες επικοινωνίας για την ασφάλεια των διαβαθμισμένων πληροφοριών. Ωστόσο, σύμφωνα με το Sky News, ένα εσωτερικό υπόμνημα της αμερικανικής κυβέρνησης αποκαλύπτει ότι η εφαρμογή Signal δεν περιλαμβάνεται στις εγκεκριμένες πλατφόρμες επικοινωνίας για κρατικούς αξιωματούχους.

Η αποκάλυψη του The Atlantic έχει προκαλέσει αναστάτωση στην Ουάσινγκτον, καθώς φαίνεται ότι ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ συζητούσαν στρατιωτικές επιχειρήσεις μέσω ανεπίσημων καναλιών επικοινωνίας. Ο Τζέφρι Γκόλντμπεργκ υποστήριξε ότι, όταν προστέθηκε κατά λάθος στη συνομιλία, είχε πρόσβαση σε διαβαθμισμένα στρατιωτικά σχέδια, περιλαμβανομένων των στόχων, των όπλων και του χρονοδιαγράμματος της επίθεσης κατά των Χούθι στην Υεμένη.

Jeffrey Goldberg is well-known for his sensationalist spin. Here are the facts about his latest story:

1. No “war plans” were discussed.

2. No classified material was sent to the thread.

3. The White House Counsel’s Office has provided guidance on a number of different…

— Karoline Leavitt (@PressSec) March 25, 2025