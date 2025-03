25 Μαρτίου – ΗΠΑ: Οσα έγιναν στον Λευκό Οίκο για την 25η Μαρτίου

Με λαμπρότητα και εθνική υπερηφάνεια, η ελληνική ομογένεια στις Ηνωμένες Πολιτείες τιμήθηκε σε δεξίωση στον Λευκό Οίκο με οικοδεσπότη τον Ντόναλντ Τραμπ. Η ετήσια εκδήλωση για την Ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας συγκέντρωσε περισσότερους από 450 καλεσμένους, ανάμεσά τους σημαντικούς εκπροσώπους της ομογένειας, πολιτικούς και δημοσιογράφους, σηματοδοτώντας τους ισχυρούς δεσμούς μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ. Ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, χαρακτήρισε τους Έλληνες ως έναν “πραγματικά ξεχωριστό λαό”, ενώ αναφέρθηκε στη σημασία της ελληνικής κληρονομιάς στην αμερικανική κοινωνία. Υπέγραψε τη διακήρυξη για την Ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας, μια συμβολική πράξη που τονίζει τη στρατηγική σχέση μεταξύ των δύο χωρών, και μοίρασε αναμνηστικά στυλό στους παρευρισκόμενους. Οι προσκεκλημένοι χειροκρότησαν θερμά, αναγνωρίζοντας τη διαχρονική συμβολή της Ελλάδας στον παγκόσμιο πολιτισμό και τη σημασία της διατήρησης των δεσμών Ελλάδας-ΗΠΑ.

Στη δεξίωση παραβρέθηκαν εξέχουσες προσωπικότητες της ελληνικής κοινότητας, όπως ο μεγιστάνας της Red Apple, Τζον Κατσιματίδης, ο Άλεξ Σκαρλάτος, Ελληνοαμερικανός ήρωας που έγινε γνωστός για την αποτροπή τρομοκρατικής επίθεσης στην Ευρώπη, και οι Ελληνοαμερικανοί βουλευτές Μάικ Χαριδόπουλος και Γκας Μπιλιράκης. Η παρουσία τους ανέδειξε το ισχυρό αποτύπωμα της ελληνικής διασποράς στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία συνεχίζει να επηρεάζει καθοριστικά τα πολιτικά και κοινωνικά δρώμενα.

Ιδιαίτερη στιγμή της εκδήλωσης ήταν η ομιλία του Αρχιεπισκόπου Αμερικής, Ελπιδοφόρου, ο οποίος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της ελληνοαμερικανικής κοινότητας προς τον πρόεδρο Τραμπ για τη στήριξή του στην Ελλάδα, την Κύπρο και το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Αναφέρθηκε στον ιστορικό σύνδεσμο μεταξύ της πρώτης δημοκρατίας στον κόσμο, της Ελλάδας, και της μεγαλύτερης σύγχρονης δημοκρατίας, των Ηνωμένων Πολιτειών, υπογραμμίζοντας τις κοινές αξίες και τον αγώνα των Ελλήνων για ελευθερία. Ο Αρχιεπίσκοπος προσέφερε στον Ντόναλντ Τραμπ έναν “τίμιο σταυρό”, κάνοντας αναφορά στο όραμα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, και τόνισε τη σημασία της θρησκευτικής ελευθερίας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη συμβολή της ελληνικής διασποράς στην πολιτική, κοινωνική και οικονομική ζωή των ΗΠΑ, δηλώνοντας ότι η επιρροή των Ελληνοαμερικανών είναι ισχυρότερη από ποτέ.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, υποψήφια πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, ανέβηκε επίσης στη σκηνή, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση του Ντόναλντ Τραμπ για τη διατήρηση και ενίσχυση των σχέσεων Ελλάδας – ΗΠΑ. Δήλωσε ότι η ηγεσία του εγγυάται την ασφάλεια και τη σταθερότητα των δύο χωρών, τονίζοντας ότι η Ελλάδα αποτελεί έναν από τους πιο αξιόπιστους συμμάχους της Αμερικής στην περιοχή. Με τη σημαία της Ελλάδας να κυματίζει περήφανα στον Λευκό Οίκο, η εκδήλωση έκλεισε με την αναγνώριση της κοινής ιστορικής κληρονομιάς και της διαχρονικής συμμαχίας των δύο εθνών. Ο Ντόναλντ Τραμπ, εμφανώς ικανοποιημένος από την ενθουσιώδη ανταπόκριση της ελληνικής ομογένειας, επανέλαβε τη δέσμευσή του για την εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας, βασισμένης στις κοινές αξίες της δημοκρατίας, της ελευθερίας και της αμοιβαίας υποστήριξης.

