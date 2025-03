Προπονητής τράβηξε τα μαλλιά παίκτριας: Η συγγνώμη του 81χρονου Ζούλο

Η ένταση και η απογοήτευση της ήττας οδήγησαν τον 81χρονο προπονητή μπάσκετ κοριτσιών, Τζιμ Ζούλο, σε μια ενέργεια που προκάλεσε σάλο. Το βίντεο που κατέγραψε τη στιγμή όπου τραβάει τα μαλλιά της παίκτριάς του, Χέιλι Μονρό, κατά τη διάρκεια του πολιτειακού πρωταθλήματος στη Νέα Υόρκη, έγινε viral, οδηγώντας τον άμεσα στην απόλυση. Η ομάδα του Northville High School ηττήθηκε με 43-37 από τη La Fargeville στον αγώνα τίτλου, όμως αυτό που συζητήθηκε περισσότερο δεν ήταν το αποτέλεσμα, αλλά η αντίδραση του προπονητή. Καθώς οι αντίπαλες παίκτριες πανηγύριζαν, ο Ζούλο πλησίασε τη Μονρό από πίσω, άρπαξε την αλογοουρά της και της φώναξε. Μια συμπαίκτριά της, που βρισκόταν δίπλα της, έσπευσε να τη στηρίξει, ενώ η Μονρό, εμφανώς συγκλονισμένη, ξέσπασε σε δάκρυα.

::: HIGH SCHOOL COACH FIRED :::

Coach Jim Zullo was FIRED after being caught on camera pulling the hair of a player.

The incident happened after his team lost the New York Class D state championship game.

And watch that amazing young woman stand up for her friend! pic.twitter.com/OAEsKFt6s0

— Robbie Harvey (@therobbieharvey) March 22, 2025