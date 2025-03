Ο Μασκ ζητάει προσοχή με κουτάλια, ενώ ο Τραμπ κάνει πολιτική

Όχι, δεν πρόκειται για κάποιο διαστημικό project ή νέο τεχνολογικό επίτευγμα. Αυτή τη φορά, ο Έλον Μασκ έγινε viral για κάτι εντελώς απλό – και κάπως αλλόκοτο: κατάφερε να ισορροπήσει ένα πιρούνι και δύο κουτάλια στο άκρο του δαχτύλου του. Και όλα αυτά, ενώ καθόταν σε τραπέζι υψηλών προσκεκλημένων με οικοδεσπότη τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ. Το σκηνικό διαδραματίστηκε στην πολυτελή έπαυλη του Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο, σε δείπνο με «εισιτήριο» που λέγεται πως άγγιζε το 1 εκατομμύριο δολάρια το άτομο. Στο τραπέζι, πρόσωπα-κλειδιά του επιχειρηματικού και πολιτικού κόσμου συζητούσαν σοβαρά – μάλλον για στρατηγικές, συμφωνίες και… τα γνωστά. Ο Μασκ, όμως, είχε άλλα σχέδια.

Στο viral βίντεο που κυκλοφόρησε, ο δισεκατομμυριούχος εμφανίζεται να κοιτάζει με προσήλωση τα μαχαιροπίρουνά του, προσπαθώντας να τα ισορροπήσει στο δάχτυλό του – και τελικά τα καταφέρνει. Μοιάζει να έχει αποκοπεί τελείως από τη συζήτηση που εκτυλίσσεται δίπλα του, χαμένος στον δικό του, ελαφρώς geeky μικρόκοσμο.

🚀 BREAKING:

Elon Musk built a fork starship at a dinner with Trump.

Then he launched himself into space.

👮Secret Service didn’t even flinch.

Just another Tuesday. pic.twitter.com/844AZYpNPL

— NEXTA (@nexta_tv) March 22, 2025