Ένα φιλικό προς τον Τραμπ πλήθος δείχνει την αγάπη του — αλλά όχι για τον Μασκ

Ο πρόεδρος Τραμπ και ο Έλον Μασκ παρακολούθησαν το πρωτάθλημα πάλης της πρώτης κατηγορίας NCAA στη Φιλαδέλφεια το Σάββατο. Ωστόσο, κάποιοι από τους υποστηρικτές του Τραμπ εξέφρασαν ανάμεικτα συναισθήματα για τον δισεκατομμυριούχο σύμβουλό του. «Λοιπόν, Φιλαδέλφεια, δείξτε μας τα μπράτσα σας! Δείξτε μας τους μύες σας!» Ήταν Σάββατο βράδυ στη Φιλαδέλφεια και το Wells Fargo Center ήταν κατάμεστο από γεροδεμένους άντρες, καθώς βρισκόταν σε εξέλιξη ο τελικός του πρωταθλήματος πάλης ανδρών NCAA Division I. Το «Macho Man» των Village People ακουγόταν δυνατά από τα μεγάφωνα, καθώς ο εκφωνητής στρεφόταν προς το κοινό και το καλούσε να επιδείξει τη σωματική του δύναμη. Κάτω, δίπλα στο ταπί, καθόταν ο Ντόναλντ Τραμπ με την ακολουθία του. Ανάμεσά τους, αρκετοί πιστοί Ρεπουμπλικανοί βουλευτές, η επικεφαλής του επιτελείου του Σούζι Γουάιλς, η γραμματέας Τύπου Καρολάιν Λέβιτ, και —όπως συχνά τελευταία— ο Έλον Μασκ.

Meanwhile, here in Philadelphia, Pennsylvania, West Virginia wrestler Peyton Hall throws on a MAGA hat and poses with President Trump after becoming All American. 🇺🇸 💪 pic.twitter.com/x828a5OWP8

— Salty Republican Rocker II (@GGLAW3) March 23, 2025