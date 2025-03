Τα παιδιά του Μασκ: Από τον Lil X ως τον Techno Mechanicus – Μια οικογένεια βγαλμένη από το μέλλον

Ο Ίλον Μασκ δεν αρκείται μόνο στο να αλλάζει τον κόσμο μέσω της τεχνολογίας – δείχνει να θέλει να τον γεμίσει κιόλας. Ο δισεκατομμυριούχος και πολυσυζητημένος επιχειρηματίας έχει σήμερα 14 γνωστά παιδιά (και πιθανώς περισσότερα στο μέλλον), με τουλάχιστον τέσσερις διαφορετικές γυναίκες. Και όπως κάθε τι γύρω του, η πατρότητα στη ζωή του Μασκ δεν θα μπορούσε να είναι απλή υπόθεση. Όπως είχε δηλώσει το 2022: «Η κατάρρευση του πληθυσμού λόγω χαμηλής γεννητικότητας είναι μεγαλύτερος κίνδυνος για τον πολιτισμό από την κλιματική αλλαγή». Αν το λέει, το εννοεί. Το 2002, η ζωή του Ίλον και της τότε συζύγου του, συγγραφέα Τζαστίν Γουίλσον, άλλαξε για πάντα – προς το καλύτερο και ύστερα προς το πιο οδυνηρό. Ο Νεβάντα Αλεξάντερ πέθανε στα 10 μόλις εβδομάδων από σύνδρομο αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Η απώλεια τους σημάδεψε. Όπως περιέγραψε η Γουίλσον: «Τον κράτησα στην αγκαλιά μου όταν πέθανε».

Για να απαλύνουν την απώλεια, το ζευγάρι προχώρησε σε εξωσωματική και απέκτησε πέντε γιους σε διάστημα λίγων ετών:

Η σχέση του με την Καναδή μουσικό Γκράιμς έφερε τρία ιδιαίτερα παιδιά:

Με τη συνεργάτιδά του στη Neuralink, Σιβόν Ζίλις, απέκτησε τέσσερα παιδιά:

Τα ονόματά τους θυμίζουν περισσότερο σύμπαντα επιστημονικής φαντασίας παρά πιστοποιητικά γέννησης – ονόματα εμπνευσμένα από τη φιλοσοφία, το διάστημα, αλλά και την αρχαία Σπάρτη.

Στις 14 Φεβρουαρίου 2025, η influencer Άσλεϊ Σεντ Κλερ αποκάλυψε ότι απέκτησε τον 13ο γιο του Μασκ πέντε μήνες νωρίτερα. Χωρίς φωτογραφίες, με αρχικά «R.S.C.» και με μια αγωγή επιμέλειας να αιωρείται, η υπόθεση έχει ανάψει φωτιές. «Δεν ήταν παρών στη γέννα. Τον έχει δει τρεις φορές. Δεν έδειξε ενδιαφέρον για την επιμέλεια», γράφει στην αγωγή.

Ο Μασκ δείχνει να παίρνει την αποστολή του να «σώσει τον πλανήτη από την υπογεννητικότητα» κυριολεκτικά. Όμως κάθε παιδί του κουβαλά και ένα κομμάτι από τις αντιφάσεις του: τεχνολογία και συναίσθημα, επιστήμη και σύμβολα, οικογένεια και αποξένωση. Έχει δημιουργήσει μια δική του “γαλαξιακή δυναστεία” – με ονόματα σαν εξισώσεις, σχέσεις που άλλοτε ανθίζουν κι άλλοτε ραγίζουν και ένα βλέμμα στραμμένο τόσο στο μέλλον, όσο και στο χάος του παρόντος. Γιατί αν υπάρχει κάτι που δεν μπορεί να εξηγήσει κανένας αλγόριθμος, είναι το τι σημαίνει να είσαι πατέρας – πόσο μάλλον πατέρας 14 παιδιών.

Discussed with Elon and, in light of beautiful Arcadia’s birthday, we felt it was better to also just share directly about our wonderful and incredible son Seldon Lycurgus. Built like a juggernaut, with a solid heart of gold. Love him so much ♥️

— Shivon Zilis (@shivon) February 28, 2025