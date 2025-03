Μόντο & Μανόλο: Η αεροπορική κόντρα του αιώνα ξεκινά από τα 5,30 και φτάνει στ’ αστέρια

Ένας εξωγήινος κι ένας ιπτάμενος. Ένας σουηδικός πύραυλος και ένας Έλληνας που πέταξε πάνω από τις σκιές του παρελθόντος. Ο Μόντο Ντουπλάντις και ο Εμμανουήλ Καραλής. Δεν είναι απλώς συναθλητές. Είναι δυο νεαροί άντρες που κοιτάζονται στα μάτια πάνω από τα 6 μέτρα, με μια φιλία φτιαγμένη από κοινά όνειρα και σιωπηλές υποσχέσεις. Το τένις είχε το Big-3. Το επί κοντώ έχει τη δική του αστρική δυάδα – τον «θεό» των ρεκόρ και τον «παλικάρι» των θαυμάτων. Η πρώτη τους συνάντηση δεν ήταν τυχαία. Καλοκαίρι του 2015, στην Κολομβία. Δυο παιδιά που ακόμα δεν ήξεραν πού μπορούν να φτάσουν.

Ο Μόντο πρώτος με 5,30μ. Ο Μανόλο τρίτος, μόλις δέκα πόντους πίσω. Ανεβαίνουν μαζί στο βάθρο. Και από τότε… δεν κατέβηκαν ποτέ. Όχι γιατί πάντα κερδίζουν – αλλά γιατί πάντα είναι εκεί. Από το Παγκόσμιο Κ-18 στην Κολομβία, στο Κ-20 της Πολωνίας, μέχρι τους Ολυμπιακούς και τα Ευρωπαϊκά, οι δρόμοι τους διασταυρώνονται διαρκώς. Ο ένας σπρώχνει τον άλλο να ξεπεράσει τα όριά του. Ο ένας φτάνει τα 6,27μ. Ο άλλος σπάει τα 6,05μ. Κι όμως, δεν κοιτούν ποτέ ο ένας τον άλλον ανταγωνιστικά. Κοιτούν μαζί την κορυφή. Μαζί.

Στο Τόκιο, ο Καραλής έφτασε τέταρτος.

