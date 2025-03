Σάκκαρη Miami Open: Ήττα από την Γκοφ και αποκλεισμός

Το ταξίδι της Μαρίας Σάκκαρη στο Miami Open ολοκληρώθηκε πρόωρα και με απογοητευτικό τρόπο. Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια ηττήθηκε με 6-4, 6-2 από την ανερχόμενη Κόκο Γκοφ και αποχαιρέτησε το τουρνουά της Φλόριντα στη φάση των «32», λίγα μόλις 24ωρα μετά την επίσης πρόωρη ήττα της στο Indian Wells. Η ήττα αυτή φέρνει και μια πικρή συνέπεια στην παγκόσμια κατάταξη, καθώς η Σάκκαρη ετοιμάζεται να βρεθεί εκτός Top-60, πιθανότατα στο νούμερο 63, σημειώνοντας τη χαμηλότερη θέση της εδώ και χρόνια. Το ματς ξεκίνησε με τη Σάκκαρη να αντιμετωπίζει δυσκολίες στο πρώτο σετ. Τα αβίαστα λάθη της έδωσαν «δώρα» στην αποφασιστική Γκοφ, η οποία με δύο break στα γκέιμ 4 και 8 πήρε εύκολα το προβάδισμα με 6-2. Στο δεύτερο σετ, η Σάκκαρη μπήκε πιο αποφασιστικά και προηγήθηκε με 2-0, δείχνοντας ότι ίσως είχε βρει τον ρυθμό της. Η Γκοφ, ωστόσο, απάντησε άμεσα, ισοφαρίζοντας σε 2-2 και περνώντας μπροστά με νέο break για το 4-2.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια πάλεψε και ισοφάρισε σε 4-4, δείχνοντας σφυγμό και διάθεση να επιστρέψει. Όμως, στο κρίσιμο 10ο γκέιμ, αν και προηγήθηκε 40-15, δεν κατάφερε να κρατήσει το σερβίς της και η Αμερικανίδα με αντεπίθεση διαρκείας έκλεισε το παιχνίδι με 6-4, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στους «16». Η Σάκκαρη συνεχίζει να βρίσκεται σε αναζήτηση σταθερότητας και αυτοπεποίθησης. Η περίοδος παρατεταμένης αστάθειας που διανύει τους τελευταίους μήνες, αποτυπώνεται πλέον και στην κατάταξη, καθώς υποχωρεί σταθερά και μένει εκτός της ελίτ του παγκοσμίου τένις. Παρότι έχει αποδείξει στο παρελθόν πως μπορεί να επιστρέψει από δύσκολες καταστάσεις, η αγωνιστική της εικόνα δείχνει πως η ανάγκη για restart –ίσως και για αλλαγές σε επίπεδο τακτικής ή υποστήριξης– είναι πλέον πιο επιτακτική από ποτέ. Η συνέχεια για τη Μαρία Σάκκαρη θα φανεί στο προσεχές διάστημα, όμως το ερώτημα παραμένει: θα καταφέρει να βρει ξανά το δρόμο προς την κορυφή ή η πτώση θα συνεχιστεί;

