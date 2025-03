Πούτιν – Τραμπ: Η αποκάλυψη του Στιβ Γουίτκοφ

Την αποκάλυψη ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν προσευχήθηκε για τον Ντόναλντ Τραμπ μετά την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του τον Ιούλιο του 2024 έκανε ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού πρώην προέδρου, Στιβ Γουίτκοφ. Σε συνέντευξή του στο podcast του Τάκερ Κάρλσον, ο Γουίτκοφ – ο οποίος έχει πραγματοποιήσει δύο επισκέψεις στη Μόσχα για συνομιλίες σχετικά με τους όρους κατάπαυσης του πυρός στην Ουκρανία – ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της δεύτερης συνάντησής του με τον Πούτιν, ο Ρώσος ηγέτης του μίλησε για τη συγκινησιακή του αντίδραση όταν πληροφορήθηκε την επίθεση στον Τραμπ. «Όταν έμαθε για τον πυροβολισμό, πήγε στην τοπική εκκλησία, συνάντησε τον ιερέα του και προσευχήθηκε για τον Τραμπ», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γουίτκοφ, προσθέτοντας ότι ο Πούτιν τον περιέγραψε ως φίλο του και ήθελε να τον στηρίξει πνευματικά.

Ο Γουίτκοφ μετέφερε το περιστατικό στον Τραμπ, ο οποίος – σύμφωνα με τον ίδιο – συγκινήθηκε ιδιαίτερα από τη χειρονομία. Η απόπειρα δολοφονίας συνέβη τον Ιούλιο του 2024, όταν ο Τραμπ δέχθηκε πυρά κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνια. Δράστης ήταν ο 20χρονος Τόμας Μάθιου Κρουκς. Την περίοδο εκείνη, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου είχε αποδώσει την επίθεση σε πολιτικά κίνητρα, κατηγορώντας τους αντιπάλους του Τραμπ για τη στοχοποίησή του.

Ο Γουίτκοφ ανέφερε ακόμη ότι ο Πούτιν είχε χαρίσει στον Τραμπ ένα προσωπογραφικό έργο τέχνης, φιλοτεχνημένο από Ρώσο καλλιτέχνη, ως ένδειξη εκτίμησης. Ο Τραμπ έχει κατά καιρούς εκφράσει τον θαυμασμό του για τον Πούτιν, αποκαλώντας τον «ιδιοφυία» και «ισχυρό ηγέτη», γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη κριτική από πολιτικούς του αντιπάλους, οι οποίοι τον κατηγορούν για υπερβολικά ελαστική στάση έναντι της Μόσχας. Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, οι δύο ηγέτες είχαν τηλεφωνική επικοινωνία διάρκειας περίπου δύο ωρών. Σύμφωνα με τον Τραμπ, η συνομιλία ήταν «πολύ καλή και παραγωγική» και αφορούσε, μεταξύ άλλων, τις εξελίξεις στο μέτωπο της Ουκρανίας.

Trump’s Envoy Witkoff:

When the president (Trump) was shot, Putin went to his local church and met with his priest and prayed for the president.

Putin had a friendship with him and he was praying for his friend.

Putin gifted Trump a custom portrait by a top Russian artist. pic.twitter.com/YVO5lK7ohn

