Έλτον Τζον: Οι συμβουλές που δίνει στους νέους τραγουδιστές

Ο Έλτον Τζον, ένας από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, δεν μάσησε τα λόγια του, εκφράζοντας έντονα την απογοήτευσή του για τον ρόλο των ριάλιτι σόου στη διαμόρφωση της νέας γενιάς μουσικών. Σε ηλικία 77 ετών και λίγο πριν την κυκλοφορία του νέου του άλμπουμ Who Believes In Angels, το οποίο υπογράφει μαζί με τη Μπράντι Καρλάιλ, ο θρυλικός καλλιτέχνης μίλησε στο Rolling Stone UK με ειλικρίνεια και πάθος για όσα πραγματικά καθορίζουν την καλλιτεχνική πορεία ενός νέου μουσικού. Για τον ίδιο, η ουσιαστική εμπειρία και η επαφή με το κοινό είναι ανεκτίμητες. «Παίξε ζωντανά, όπου και όπως μπορείς. Ακόμα κι αν μπροστά σου βρίσκονται μόνο σαράντα άτομα, αυτό είναι το σχολείο σου», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι μόνο μέσα από τη ζωντανή εμφάνιση μπορεί ένας καλλιτέχνης να εξελιχθεί. «Όσο περισσότερο βρίσκεσαι πάνω στη σκηνή, τόσο περισσότερο μαθαίνεις ποιος είσαι. Όταν ξεκινούσα, δεν είχαμε μπροστά μας κοινό – αλλά αυτό δεν με σταμάτησε».

Ο Έλτον Τζον δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του για τις τηλεοπτικές παραγωγές που υπόσχονται γρήγορη δόξα. Αναφερόμενος σε εκπομπές τύπου X Factor, τόνισε ότι οι νέοι καλλιτέχνες ανεβαίνουν στη σκηνή χωρίς να έχουν προλάβει να «χτίσουν» τον εαυτό τους μουσικά. «Η φήμη έρχεται απότομα, αλλά χωρίς τις βάσεις, καταρρέει. Βγες έξω, ρίσκαρε, παίξε σε παμπ, σε μικρές σκηνές, απέκτησε εμπειρίες. Αυτά σε κρατούν όρθιο». Το νέο του μουσικό εγχείρημα Who Believes In Angels, το οποίο κυκλοφορεί στις 4 Απριλίου, αποτελεί για τον Έλτον Τζον κάτι παραπάνω από μια συνεργασία. Δίπλα του, η Μπράντι Καρλάιλ – μια δημιουργός που θαυμάζει όχι μόνο για το ταλέντο της αλλά και για το βάθος της προσωπικότητάς της. «Τη σέβομαι απεριόριστα. Είναι αληθινή, γεμάτη συναίσθημα και εσωτερική δύναμη», είπε. Το άλμπουμ κλείνει με το κομμάτι When This Old World Is Done With Me, ένα τραγούδι που αγγίζει ένα ιδιαίτερα προσωπικό θέμα: το τέλος της ζωής. «Είμαι 77 ετών. Έχω οικογένεια, έχω δύο παιδιά. Δεν μου είναι εύκολο να το λέω, αλλά είμαι ρεαλιστής – ξέρω ότι ο χρόνος είναι πεπερασμένος», εξομολογήθηκε. Παρά το μελαγχολικό θέμα, η μουσική του συνεχίζει να τον τροφοδοτεί. «Η μουσική με κράτησε ζωντανό. Κάποτε πήγε να με σκοτώσει, αλλά τελικά ήταν η σωτηρία μου. Και παραμένει μέχρι σήμερα», ανέφερε με νόημα.

Παρότι κουβαλά δεκαετίες εμπειρίας, ο Έλτον Τζον παραδέχεται πως αυτό που τον συναρπάζει περισσότερο σήμερα δεν είναι η παλιά δόξα, αλλά τα νέα ταλέντα που αναδύονται. «Αυτό που με ενθουσιάζει είναι να ακούω νέες φωνές, καινούργιες ιστορίες, φρέσκες προσεγγίσεις. Δεν παύω να είμαι περίεργος για το μέλλον της μουσικής».