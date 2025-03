Αεροδρόμιο Χίθροου φωτιά: Τεράστια προβλήματα εξαιτίας του μπλακ άουτ

Μεγάλη αναστάτωση έχει προκαλέσει σε διεθνές επίπεδο η απότομη διακοπή λειτουργίας του αεροδρομίου Χίθροου στο Λονδίνο, του μεγαλύτερου και πολυσύχναστου κόμβου αερομεταφορών στην Ευρώπη. Η αιτία της κρίσης εντοπίζεται σε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε υποσταθμό ηλεκτροδότησης στο προάστιο Χέιζ, αφήνοντας χωρίς ρεύμα εκατοντάδες κατοικίες και το ίδιο το αεροδρόμιο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της διαχειρίστριας εταιρείας Heathrow Airport Holdings, η λειτουργία του αεροδρομίου έχει ανασταλεί πλήρως έως τις 23:59 της 21ης Μαρτίου (τοπική ώρα), με στόχο την απόλυτη ασφάλεια επιβατών και προσωπικού. Ο αντίκτυπος είναι ήδη αισθητός: τουλάχιστον 1.300 πτήσεις υπολογίζεται πως έχουν ακυρωθεί ή εκτραπεί, με δεκάδες χιλιάδες επιβάτες να παραμένουν εγκλωβισμένοι, αβέβαιοι για τον προορισμό τους. Οι αεροπορικές εταιρείες επιχειρούν να επανασχεδιάσουν τα δρομολόγιά τους, μεταφέροντας πτήσεις σε άλλα αεροδρόμια. Η ελληνική Aegean Airlines ακύρωσε τις πτήσεις Α3602 και Α3603 από και προς το Λονδίνο και ενημερώνει πως οι επιβάτες θα ειδοποιούνται συνεχώς για εναλλακτικές επιλογές.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της: «Το αεροδρόμιο London Heathrow παραμένει πλήρως κλειστό λόγω προβλήματος στην ηλεκτροδότηση. Οι πτήσεις μας για τις 21 Μαρτίου ακυρώνονται. Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο +30 210 6261000 ή να παρακολουθείτε την επίσημη ιστοσελίδα μας».

Η British Airways, η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο Χίθροου, αναφέρει ότι η κατάσταση προκαλεί σοβαρή δυσλειτουργία στο επιχειρησιακό της σχέδιο, επηρεάζοντας χιλιάδες πελάτες. «Εργαζόμαστε εντατικά για να παρέχουμε πληροφορίες και εναλλακτικές ταξιδιωτικές επιλογές σε όλους τους επιβάτες για το επόμενο 24ωρο και έπειτα», τονίζει η εταιρεία. Το δεύτερο μεγαλύτερο αεροδρόμιο του Λονδίνου, το Gatwick, ήδη έχει αρχίσει να δέχεται πτήσεις που είχαν αρχικά προορισμό το Χίθροου. «Σε συνεργασία με τις αρχές, δεχόμαστε πτήσεις που εξετράπησαν λόγω του συμβάντος», ανακοίνωσε εκπρόσωπός του. Μέχρι τις 9:00 ώρα Ελλάδος, είχαν εκτραπεί επτά πτήσεις στο Γκάτγουικ.

Heathrow Airport and the surrounding area has been hit by a power outage because of a fire at a substation in Hayes. The fire is around 1.5 miles from the airport. pic.twitter.com/KBIRghHtxB

