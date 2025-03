Αεροδρόμιο Χίθροου φωτιά: Πόσο θα κοστίσει το 24ωρο lockdown

Η αιφνίδια παύση της λειτουργίας του αεροδρομίου Χίθροου αναμένεται να διαταράξει σημαντικά το παγκόσμιο δίκτυο αερομεταφορών για αρκετές ημέρες, προκαλώντας ζημίες που ενδέχεται να φτάσουν δεκάδες εκατομμύρια δολάρια. Ειδικοί στον τομέα των αερομεταφορών εκφράζουν έκπληξη για την έλλειψη αποτελεσματικών σχεδίων διαχείρισης κρίσεων, ενώ τονίζουν πως παρόμοιας κλίμακας διακοπή δεν έχει σημειωθεί από το περιστατικό της ηφαιστειακής τέφρας στην Ισλανδία το 2010. Αιτία της δυσλειτουργίας υπήρξε φωτιά που ξέσπασε σε κοντινό υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας, οδηγώντας σε πλήρη διακοπή ρεύματος στο Χίθροου και ταυτόχρονη αδυναμία λειτουργίας του εφεδρικού συστήματος τροφοδοσίας.

Σύμφωνα με στοιχεία του Eurocontrol, το Χίθροου εξυπηρετεί περίπου 1.300 πτήσεις καθημερινά. Η πυρκαγιά, που καταγράφηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ (τοπική ώρα), προκάλεσε εκτροπή δεκάδων αεροσκαφών σε άλλα βρετανικά και ευρωπαϊκά αεροδρόμια, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις αεροπλάνα επέστρεψαν στη χώρα προέλευσης. Το αποτέλεσμα ήταν μια ευρεία διαταραχή στο παγκόσμιο δίκτυο πτήσεων. Ο ταξιδιωτικός αναλυτής Πολ Τσαρλς εκτιμά πως το οικονομικό κόστος μπορεί να αγγίξει τις 20 εκατομμύρια λίρες ημερησίως (περίπου 26 εκατ. δολάρια), ενώ εξέφρασε σοβαρές επιφυλάξεις για το αν το αεροδρόμιο θα καταφέρει να επαναλειτουργήσει άμεσα, δεδομένων των κενών στο σύστημα ενέργειας. «Τα εφεδρικά συστήματα πρέπει να είναι πλήρως λειτουργικά όταν το βασικό σύστημα παρουσιάσει πρόβλημα. Το Χίθροου αποτελεί κρίσιμο κόμβο για το Ηνωμένο Βασίλειο και δεν επιτρέπεται να εξαρτάται από ευάλωτες υποδομές», υπογράμμισε σε δηλώσεις του στο Reuters. Η διακοπή, σύμφωνα με εκτιμήσεις, θα έχει ευρύτερες συνέπειες σε διεθνές επίπεδο. Εκατοντάδες επιβάτες θα παραμείνουν μακριά από τον προορισμό τους, καθώς οι αεροπορικές εταιρείες βασίζονται σε ακριβή χρονικό και γεωγραφικό συγχρονισμό αεροσκαφών και πληρωμάτων. Η μετατόπιση αυτών των παραμέτρων προκαλεί αλυσιδωτές αλλαγές στο πρόγραμμα πτήσεων.

