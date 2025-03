Αεροδρόμιο Χίθροου φωτιά: Κλειστό για μια ημέρα

Σε πλήρη παύση τέθηκε η λειτουργία του αεροδρομίου Χίθροου στο Λονδίνο, μετά από σοβαρή βλάβη στην ηλεκτροδότηση, που προκλήθηκε από φωτιά σε υποσταθμό της περιοχής Χέιζ, στα δυτικά προάστια της πόλης. Η αιφνίδια αυτή εξέλιξη παρέλυσε όχι μόνο τον αερολιμένα, αλλά και μεγάλο μέρος του ευρύτερου τοπικού δικτύου, επηρεάζοντας και πολλές κατοικίες και επιχειρήσεις. Η διαχειρίστρια εταιρεία Heathrow Airport Holdings ανακοίνωσε ότι το αεροδρόμιο θα παραμείνει εκτός λειτουργίας έως και τις 23:59 τοπική ώρα (01:59 ώρα Ελλάδας) της Παρασκευής 21 Μαρτίου, για λόγους ασφάλειας επιβατών και προσωπικού. Η διακοπή θεωρείται πρωτοφανούς έκτασης για τον συγκεκριμένο κόμβο, έναν από τους σημαντικότερους παγκοσμίως. Σύμφωνα με την ενημέρωση, η ηλεκτρολογική βλάβη προκλήθηκε από μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε κρίσιμο σημείο του δικτύου ηλεκτροδότησης. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου χαρακτήρισε τη φωτιά «εκτεταμένη» και επεσήμανε ότι το έργο της κατάσβεσης πραγματοποιείται κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος Πατ Γκόλμπουρν, σημαντικό μέρος του δυτικού Λονδίνου έχει μείνει χωρίς ρεύμα, με πληθώρα κατοικιών και επαγγελματικών χώρων να έχουν πληγεί.

BREAKING🇬🇧: A massive fire has erupted at an electrical substation in Hayes, London, causing evacuations and widespread power outages. Heathrow Airport is shutting down for the entire day due to the blackout.

