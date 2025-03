Καρέτσας: Ο 2ος νεότερος παίκτης που έκανε ντεμπούτο με την Εθνική

Στις μεγάλες στιγμές δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Χρειάζεται ψυχή. Κι ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, στα 17 του μόλις χρόνια, είχε περισσότερη απ’ όση βλέπουμε σε πολλούς μεγαλύτερους. Δεν ήταν απλώς το ντεμπούτο του με την Εθνική Ανδρών. Ήταν η στιγμή που ένα παιδί με όνειρα, που γεννήθηκε μακριά από την πατρίδα, αποφάσισε να ακολουθήσει το συναίσθημα και να φορέσει τη φανέλα με το εθνόσημο. Και το έκανε με περηφάνια, πάθος και ποιότητα. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς τον πέταξε στη φωτιά. Και δικαιώθηκε. Στο ημίχρονο, στο «Γ. Καραϊσκάκης», με την Ελλάδα πίσω στο σκορ από τη Σκωτία, ο Καρέτσας σηκώθηκε από τον πάγκο. Δεν έτρεμε το πόδι του. Δεν λύγισε. Μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και έδωσε ενέργεια, θράσος, καθαρό μυαλό, δημιουργία. Έδωσε ελπίδα. Έδειξε πως δεν είναι απλώς ένα παιδί με ταλέντο. Είναι μια μελλοντική σταθερά.

Το δοκάρι στο 68’ μετά από δική του σέντρα στον Τζόλη ήταν η πιο ηχηρή στιγμή ενός δεύτερου ημιχρόνου όπου η Εθνική έψαξε –και άγγιξε– το γκολ. Μα η ουσία είχε ήδη καταγραφεί. Ο Καρέτσας είχε αλλάξει το παιχνίδι. Όχι μόνο με τις κινήσεις του, αλλά με την αύρα του. Με τον τρόπο που έπαιζε σαν να βρισκόταν στο πάρκο της γειτονιάς του, με την άνεση ενός ποδοσφαιριστή που ξέρει ποιος είναι.

Γεννημένος τον Νοέμβριο του 2007 στο Βέλγιο από Έλληνες γονείς με ρίζες στις Σέρρες, μεγάλωσε σε μια οικογένεια όπου η Ελλάδα ήταν πάντα παρούσα – στα καλοκαίρια, στη γλώσσα, στην καρδιά.

Ο πατέρας του, Βάιος, πρώην ποδοσφαιριστής και δηλωμένος φίλος του ΠΑΟΚ, ήταν ο πρώτος που του έδειξε την ομορφιά του παιχνιδιού. Ο μικρός Κωνσταντίνος έπαιζε στην αυλή, ονειρευόταν φανέλες, δοκάρια και χειροκροτήματα. Από τα πρώτα του βήματα στην ακαδημία της Γκενκ, έδειξε ότι δεν είναι απλός παίκτης. Στα 15 του υπέγραψε το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο. Αγωνίστηκε και στην Άντερλεχτ, πριν επιστρέψει στη Γκενκ όπου καθιερώθηκε και πέρυσι έκανε ντεμπούτο με την πρώτη ομάδα. Οι αριθμοί του ήδη μιλούν: 25 εμφανίσεις, 2 γκολ, 2 ασίστ – μα δεν λένε όλη την ιστορία. Ο Καρέτσας είναι ένα «δεκάρι» με φαντασία, άγγιγμα στο χώρο, κίνηση χωρίς τη μπάλα και αντίληψη σπάνια για την ηλικία του.

KONSTANTINOS KARETSAS (2007) ALSO SCORED THIS GOLAZO EARLIER THIS MONTH TO BECOME THE YOUNGEST EVER SCORER IN CHALLENGER PRO LEAGUE HISTORY!!!! pic.twitter.com/FPxW1GNcHA

— Football Report (@FootballReprt) September 23, 2023