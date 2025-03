«Marty Supreme» – Γκουίνεθ Πάλτροου: Οι σκηνές με τον Σαλαμέ με έκαναν να νιώθω 100 ετών

Έπειτα από έξι χρόνια απουσίας, η Γκουίνεθ Πάλτροου επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη, πρωταγωνιστώντας στο φιλμ Marty Supreme, παραγωγής A24. Η ταινία, η οποία περιλαμβάνει έντονες ερωτικές σκηνές με τον Τίμοθι Σαλαμέ, έκανε την 52χρονη ηθοποιό να αστειευτεί πως ένιωσε «109 ετών» κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Η ίδια περιγράφει την επιστροφή της ως ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα της, έπειτα από την τελευταία της μεγάλη κινηματογραφική εμφάνιση στο Country Strong (2010). Αν και η υπόθεση παραμένει σε μεγάλο βαθμό επτασφράγιστο μυστικό, φαίνεται να αντλεί έμπνευση από τη ζωή του Μάρτι Ράισμαν, ενός θρυλικού πρωταθλητή του πινγκ πονγκ.

Στην ταινία, η Πάλτροου υποδύεται τη σύζυγο ενός αντιπάλου του βασικού χαρακτήρα, που ενσαρκώνει ο Σαλαμέ, και με τον οποίο δημιουργεί μια αμφιλεγόμενη ερωτική σχέση. «Η ηρωίδα μου είναι παντρεμένη με κάποιον που ανήκει, ας πούμε, στη “μαφία του πινγκ πονγκ”», δήλωσε χαρακτηριστικά η ηθοποιός, περιγράφοντας τον δεσμό των δύο χαρακτήρων ως «παθιασμένο αλλά και συναλλακτικό». Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, κυκλοφόρησαν φωτογραφίες που απεικόνιζαν την Πάλτροου και τον Σαλαμέ να ανταλλάσσουν ένα παθιασμένο φιλί. Σύμφωνα με την ηθοποιό, οι ερωτικές σκηνές ήταν ακόμα πιο έντονες από ό,τι φαίνεται στις εικόνες, ενώ γυρίστηκαν με την καθοδήγηση συντονιστή οικειότητας, πρακτική που έχει πλέον καθιερωθεί στο Χόλιγουντ.

Gwyneth Paltrow told the "Marty Supreme" intimacy coordinator to "step a little bit back" while filming sex scenes with Timothée Chalamet.

"We have a lot of sex in this movie. There’s a lot. There’s now something called an intimacy coordinator, which I did not know existed. I… pic.twitter.com/kd2poPzuCZ

