Τραμπ – Ζελένσκι: «Είμαστε σε καλό δρόμο»

Τηλεφωνική συνομιλία είχαν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ο Ουκρανός ομόλογός του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου. Ο Αμερικανός πρόεδρος πραγματοποίησε την κλήση από το Οβάλ Γραφείο, με τη συζήτηση να διαρκεί περίπου μία ώρα. Ο Νταν Σκαβίνο, αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, επιβεβαίωσε το τηλεφώνημα μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέροντας ότι «ο πρόεδρος Τραμπ βρίσκεται στο Οβάλ Γραφείο σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι».

Happening Now—President Trump is in the Oval Office on a call with President Volodymyr Zelenskyy of Ukraine.

— Dan Scavino (@Scavino47) March 19, 2025