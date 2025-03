Δελφίνια – αστροναύτες: Ένα κοπάδι χορεύει γύρω από την κάψουλα της SpaceX

Με κομμένη την ανάσα, ολόκληρος ο πλανήτης παρακολουθούσε την πολυαναμενόμενη επιστροφή των τεσσάρων αστροναυτών από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Όμως, εκείνοι που είχαν την πιο προνομιακή θέα στη δραματική προσθαλάσσωση δεν ήταν άλλοι από ένα κοπάδι παιχνιδιάρικων δελφινιών που χόρευαν γύρω από την κάψουλα καθώς εκείνη αιωρούνταν στα ήρεμα νερά. Για δύο από τους αστροναύτες, τη Σάνι Γουίλιαμς και τον Μπουτς Γουίλμορ, η στιγμή αυτή σηματοδοτούσε το τέλος μιας εξαιρετικά μακράς και απροσδόκητης παραμονής εννέα μηνών στο διάστημα.

The unplanned welcome crew!

Crew-9 had some surprise visitors after splashing down this afternoon.🐬 pic.twitter.com/yuOxtTsSLV

— NASA’s Johnson Space Center (@NASA_Johnson) March 18, 2025