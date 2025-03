Αστροναύτες επιστροφή: Επιτέλους φτάσαμε σπίτι

Μια αναπάντεχα μεγάλη αποστολή στο διάστημα έφτασε στο τέλος της, καθώς δύο αστροναύτες της NASA επέστρεψαν στη Γη έπειτα από εννέα μήνες παραμονής σε τροχιά. Αυτό που ξεκίνησε ως ένα σύντομο ταξίδι με διάρκεια μόλις οκτώ ημερών, μετατράπηκε σε ένα συναρπαστικό κεφάλαιο στην ιστορία της διαστημικής εξερεύνησης. Η κάψουλα της SpaceX πραγματοποίησε την επανείσοδό της στη γήινη ατμόσφαιρα και, με τη βοήθεια τεσσάρων αλεξιπτώτων, προσθαλασσώθηκε ομαλά ανοιχτά των ακτών της Φλόριντα. Λίγο μετά την προσεδάφιση, ένα κοπάδι δελφινιών εμφανίστηκε στην περιοχή, περιστοιχίζοντας το διαστημόπλοιο. Αμέσως, ένα ειδικό σκάφος περισυλλογής ανέλαβε να ανασύρει την κάψουλα από το νερό, με τους αστροναύτες να εμφανίζονται χαμογελαστοί καθώς αποβιβάζονταν. Στο πλευρό τους βρίσκονταν και τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος, ο Αμερικανός αστροναύτης Νικ Χέιγκ και ο Ρώσος κοσμοναύτης Αλεξάντρ Γκορμπούνοφ.

Splashdown confirmed! #Crew9 is now back on Earth in their @SpaceX Dragon spacecraft. pic.twitter.com/G5tVyqFbAu

«Το πλήρωμα είναι σε εξαιρετική κατάσταση», ανέφερε ο Στιβ Στιτς, διευθυντής του προγράμματος εμπορικών πτήσεων της NASA, σε συνέντευξη Τύπου. Η αποστολή αυτή διήρκεσε πολύ περισσότερο από το προβλεπόμενο, λόγω τεχνικών προβλημάτων που αντιμετώπισε το διαστημικό σκάφος Starliner της Boeing, με το οποίο είχαν αρχικά ταξιδέψει οι δύο αστροναύτες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

We’re getting our first look at #Crew9 since their return to Earth! Recovery teams will now help the crew out of Dragon, a standard process for all crew members after returning from long-duration missions. pic.twitter.com/yD2KVUHSuq

Το Starliner κρίθηκε μη ασφαλές για την επιστροφή τους και έτσι η NASA σχεδίασε την επαναφορά τους με την επόμενη διαθέσιμη αποστολή της SpaceX, που έφτασε στον σταθμό με δύο επιβάτες, αφήνοντας δύο κενές θέσεις για τη μεταφορά των Γουίλμορ και Γουίλιαμς.

Tune in for a splashdown! @NASA_Astronauts Nick Hague, Suni Williams, Butch Wilmore, and cosmonaut Aleksandr Gorbunov are returning to Earth in their @SpaceX Dragon spacecraft. #Crew9 splashdown is targeted for 5:57pm ET (2157 UTC). https://t.co/Yuat1FqZxw

Το ταξίδι επιστροφής διήρκεσε 17 ώρες. Μετά την προσθαλάσσωση, οι αστροναύτες μεταφέρθηκαν σε φορεία, όπως συνηθίζεται μετά από μακροχρόνια παραμονή σε συνθήκες έλλειψης βαρύτητας, και υποβλήθηκαν σε ιατρικούς ελέγχους πριν επανενωθούν με τις οικογένειές τους.

PROMISE MADE, PROMISE KEPT: President Trump pledged to rescue the astronauts stranded in space for nine months.

Today, they safely splashed down in the Gulf of America, thanks to @ElonMusk, @SpaceX, and @NASA! pic.twitter.com/r01hVWAC8S

— The White House (@WhiteHouse) March 18, 2025