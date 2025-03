Λονδίνο, βανάκι έπεσε σε πεζούς: Συνελήφθη ο 26χρονος οδηγός

Σοκ και θλίψη προκάλεσε ένα δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στη λεωφόρο The Strand, στο κεντρικό Λονδίνο, όταν ένα φορτηγάκι παρέσυρε πεζούς. Σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία, μια νεαρή γυναίκα, περίπου 20 ετών, έχασε τη ζωή της επί τόπου, ενώ δύο ακόμη άτομα τραυματίστηκαν.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο, με τον έναν να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ ο δεύτερος φέρει ελαφρότερα τραύματα. Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 26χρονου οδηγού του γκρι φορτηγού, ο οποίος φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών τη στιγμή του περιστατικού. Ωστόσο, η αστυνομία διευκρίνισε ότι το δυστύχημα, που σημειώθηκε περίπου στις 11:50 μ.μ. κοντά στην είσοδο του King’s College και του Somerset House, δεν συνδέεται με τρομοκρατική ενέργεια. Η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος βρίσκεται σε εξέλιξη.

A van has hit a number of pedestrians on The Strand in central London. Police are on the spot.#London pic.twitter.com/YqptTQQaap

— Vani Mehrotra (@vani_mehrotra) March 18, 2025