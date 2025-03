Επίθεση Ισραήλ στη Γάζα: Ανελέητο σφυροκόπημα, εκατοντάδες νεκροί

Η Λωρίδα της Γάζας σείστηκε από τους σφοδρότερους βομβαρδισμούς που έχει εξαπολύσει το Ισραήλ από την έναρξη της εκεχειρίας στις 19 Ιανουαρίου, με τον τελευταίο απολογισμό να κάνει λόγο για τουλάχιστον 330 νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται κυρίως γυναίκες και παιδιά, ενώ δεκάδες τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι επιθέσεις αυτές σηματοδοτούν την κατάρρευση της εύθραυστης εκεχειρίας και, όπως τονίζει το Reuters, αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης χερσαίων επιχειρήσεων από τον ισραηλινό στρατό.

Το Τελ Αβίβ έχει ήδη διαμηνύσει ότι τα πλήγματα θα συνεχιστούν όσο χρειαστεί και ότι η στρατιωτική επιχείρηση μπορεί να επεκταθεί. Η Χαμάς καταδίκασε την επίθεση, κατηγορώντας το Ισραήλ ότι επέλεξε να θυσιάσει τους ομήρους για να εξυπηρετήσει εσωτερικά πολιτικά συμφέροντα. «Η απόφαση του Νετανιάχου είναι μια θανατική ποινή για τους ομήρους», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της παλαιστινιακής οργάνωσης, υποστηρίζοντας ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός χρησιμοποιεί τον πόλεμο ως «σωσίβιο» απέναντι στην εσωτερική κρίση που αντιμετωπίζει η κυβέρνησή του. Η Χαμάς, επιπλέον, κατηγορεί το Ισραήλ ότι τερμάτισε μονομερώς την εκεχειρία και κάλεσε τις ΗΠΑ, την Αίγυπτο και το Κατάρ –τις χώρες που μεσολάβησαν για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός– να παρέμβουν και να εγγυηθούν ότι το Ισραήλ θα λογοδοτήσει για τις ενέργειές του.

Ένα από τα σημαντικότερα πλήγματα για τη Χαμάς ήταν η εξόντωση του στρατηγού Μαχμούντ Αμπού Ουάτφα, επικεφαλής του υπουργείου Εσωτερικών της κυβέρνησης της οργάνωσης στη Γάζα. Ο στρατηγός Ουάτφα, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την αστυνομία και τις υπηρεσίες ασφαλείας, σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή στην πόλη της Γάζας, αφήνοντας την ηγεσία των υπηρεσιών ασφαλείας της Χαμάς ακέφαλη. Ισραηλινές πηγές αναφέρουν ότι η επιχείρηση είχε ως κύριο στόχο την πολιτική και στρατιωτική ιεραρχία της Χαμάς, ενώ τα πλήγματα επικεντρώθηκαν σε διοικητές μεσαίων βαθμών και τρομοκρατικές υποδομές της οργάνωσης.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς έδωσαν την εντολή για τη νέα στρατιωτική επιχείρηση, κατηγορώντας τη Χαμάς για συστηματική άρνηση απελευθέρωσης των ομήρων και για την απόρριψη όλων των προτάσεων που υποβλήθηκαν μέσω των διεθνών διαμεσολαβητών. Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι τα πλήγματα θα ενταθούν, ενώ ο Νετανιάχου δήλωσε ότι το επιχειρησιακό σχέδιο είχε την έγκριση της κυβέρνησης και πως «το Ισραήλ θα δράσει αποφασιστικά με αυξημένη στρατιωτική ισχύ». Σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, η κυβέρνηση Τραμπ είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για την επίθεση, με εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου να δηλώνει στο Fox News ότι υπήρξε διαβούλευση μεταξύ Ισραήλ και ΗΠΑ πριν από τους βομβαρδισμούς.

⚡️🇵🇸🇮🇱BREAKING: The ceasefire in Gaza has collapsed and is over.

Israeli PM Netanyahu’s office announce the resumption of military operation in Gaza.

Israel is currently bombing Gaza, with multiple airstrikes reported across the entire Strip. Initial reports indicate a large… pic.twitter.com/KBc7HTZFJF

