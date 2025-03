Σκάρλετ Γιόχανσον: Γιατί δεν έχει λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Παρά την αυξανόμενη επιρροή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στη βιομηχανία του θεάματος, η Σκάρλετ Γιόχανσον παραμένει σταθερή στην απόφασή της να απέχει από τον ψηφιακό κόσμο. Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο InStyle, η 40χρονη ηθοποιός αποκάλυψε πως δέχεται συχνές πιέσεις από κινηματογραφικά στούντιο και τη διαχειριστική της ομάδα να δημιουργήσει προφίλ στα social media, προκειμένου να προωθήσει τις ταινίες της. Αναφερόμενη σε ένα χαρακτηριστικό περιστατικό, η ηθοποιός αποκάλυψε πως έλαβε πρόσφατα email από την Universal Pictures, όπου της ζητήθηκε να εξετάσει το ενδεχόμενο να ανοίξει λογαριασμό στο Instagram για την προώθηση της ταινίας Jurassic World: Rebirth. Αν και σκέφτηκε αν θα μπορούσε να το κάνει χωρίς να προδώσει τις αρχές της, συνειδητοποίησε πως δεν ένιωθε άνετα με αυτή την ιδέα.

Η Γιόχανσον εξήγησε πως η καριέρα της βασίζεται στην αυθεντικότητα και πως αν θεωρούσε ότι τα social media ταίριαζαν στη φιλοσοφία της, θα τα χρησιμοποιούσε. Ωστόσο, όπως δήλωσε, δεν αισθάνεται ότι ανήκει σε αυτό τον χώρο, ενώ πιστεύει ότι η επιτυχία μιας ταινίας δεν εξαρτάται απαραίτητα από την προσωπική προβολή των πρωταγωνιστών της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ίδια είναι επίσης επιλεκτική ως προς την αλληλεπίδρασή της με το κοινό, καθώς αποφεύγει να φωτογραφίζεται με θαυμαστές όταν βρίσκεται σε δημόσιους χώρους. Παρόλο που αναγνωρίζει την εκτίμηση του κοινού και νιώθει ευγνώμων για την αναγνώριση που λαμβάνει, δηλώνει ότι επιδιώκει να διατηρεί ένα στοιχείο ιδιωτικότητας. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, δεν αρνείται τη σημασία της δημοσιότητας, αλλά θέτει όρια, λέγοντας συχνά σε θαυμαστές της: «Δεν εργάζομαι τώρα».

