Τομ Κρουζ – Άνα ντε Άρμας: Ένας νέος έρωτας;

Ο Τομ Κρουζ και η Άνα ντε Άρμας εθεάθησαν μαζί στο Λονδίνο, πραγματοποιώντας τη δεύτερη κοινή τους δημόσια εμφάνιση μέσα στη χρονιά. Οι δύο ηθοποιοί έφτασαν με ελικόπτερο στο ελικοδρόμιο της βρετανικής πρωτεύουσας, τραβώντας την προσοχή τόσο των θαυμαστών τους όσο και των διεθνών μέσων ενημέρωσης. Ο 62χρονος σταρ του Top Gun και η 36χρονη ηθοποιός του Blonde φάνηκαν ευδιάθετοι κατά τη διάρκεια της εξόδου τους, με τον Κρουζ να συνομιλεί με μέλη του πληρώματος, ενώ η ντε Άρμας χαμογελούσε στο πλευρό του. Ο ηθοποιός του Mission: Impossible φορούσε ένα καφέ πουκάμισο και μαύρο τζιν, ενώ εκείνη επέλεξε ένα μαύρο παλτό, λευκό μπλουζάκι και παντελόνι. Η κοινή τους εμφάνιση έρχεται μετά από μια βραδινή έξοδο την επόμενη μέρα του Αγίου Βαλεντίνου, όταν οι δυο τους δείπνησαν σε εστιατόριο του Λονδίνου.

Tom Cruise Spotted Out in London Again with Ana de Armas (Exclusive Photos) https://t.co/faDBmiLR76

Μάλιστα, οι παπαράτσι τους εντόπισαν να αποχωρούν από το μαγαζί κρατώντας σακούλες με φαγητό, ενώ χαμογελούσαν στους φωτογράφους καθώς επιβιβάζονταν στο ίδιο ταξί. Ωστόσο, σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο περιοδικό People, οι συναντήσεις τους δεν υποδηλώνουν κάποια ρομαντική σχέση. Όπως αναφέρθηκε, το δείπνο πραγματοποιήθηκε παρουσία των ατζέντηδών τους και είχε επαγγελματικό χαρακτήρα, καθώς συζήτησαν πιθανούς μελλοντικούς ρόλους και συνεργασίες στη βιομηχανία του κινηματογράφου. Ο Τομ Κρουζ, ο οποίος στο παρελθόν είχε συνδεθεί με τη Ρωσίδα socialite Ελσίνα Χαϊρόβα, χώρισε μαζί της τον Μάρτιο του 2024, καθώς, σύμφωνα με πηγές, θεωρούσε ότι η σχέση τους εξελισσόταν πολύ γρήγορα. Επιπλέον, το καλοκαίρι του 2024 φημολογούνταν ότι διατηρούσε σχέση με τη μουσικό Βικτόρια Κανάλ, ενώ η Άνα ντε Άρμας είχε εμφανιστεί μαζί με τον Μανουέλ Ανίδο Κουέστ τον Δεκέμβριο του 2024.

Tom Cruise, 62, and Ana de Armas, 36, touch down in London together after helicopter ride https://t.co/EYiO2ZqlRM pic.twitter.com/S6nsP6UKVs

— Page Six (@PageSix) March 16, 2025