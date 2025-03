Τσάφος – Κατεχόμενα: Την παραίτηση του υφυπουργού ζητά ο Καραμέρος

Την παραίτηση του υφυπουργού Ενέργειας, Νίκου Τσάφου, ζήτησε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Καραμέρος, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ, κατηγορώντας τον για ανάρμοστη φρασεολογία αναφορικά με το Κυπριακό. Ο κ. Καραμέρος δήλωσε ότι ο υφυπουργός, όταν εργαζόταν ως οικονομικός αναλυτής στις Ηνωμένες Πολιτείες, είχε αναφερθεί στα κατεχόμενα της Κύπρου ως «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου». Παρότι ο κ. Τσάφος χαρακτήρισε τη δήλωσή του «αστοχία και λάθος», ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει ότι πρόκειται για σοβαρό πολιτικό ολίσθημα, το οποίο δεν μπορεί να αγνοηθεί. «Ο κ. Τσάφος δεν μπορεί να συνεχίσει να κατέχει θέση στην ελληνική κυβέρνηση, ειδικά όταν εμπλέκεται στις διαπραγματεύσεις για τις οικονομικές ζώνες με την Κύπρο, το Ισραήλ και την Τουρκία», τόνισε ο κ. Καραμέρος, ζητώντας την άμεση αποπομπή του.

Αστοχία και λάθος μου σε μια περίοδο που εργαζόμουν ως αναλυτής στις ΗΠΑ και δεν είχα καμία επαγγελματική σχέση με την ελληνική κυβέρνηση. Το έσβησα. pic.twitter.com/twHd2ifKBJ — Nikos Tsafos (@ntsafos) January 9, 2023

Στη συνέντευξή του, ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ άσκησε επίσης δριμεία κριτική στις οικονομικές πολιτικές της κυβέρνησης, αναφέροντας ότι το δημόσιο χρέος έχει φτάσει τα 404 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ οι τράπεζες έχουν καταγράψει κέρδη 4,5 δισ. ευρώ το 2024, την ώρα που οι πολίτες αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες με τα δάνεια και τις τραπεζικές χρεώσεις. Παράλληλα, χαρακτήρισε τον πρόσφατο ανασχηματισμό ως «προσβλητικό και αποτυχημένο», σημειώνοντας ότι προέκυψε μετά από τα μαζικά συλλαλητήρια για την τραγωδία των Τεμπών και δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των πολιτών για δικαιοσύνη και αλήθεια.

Ο κ. Καραμέρος εξαπέλυσε επίσης πυρά εναντίον συγκεκριμένων κυβερνητικών στελεχών, όπως ο Μάκης Βορίδης, ο οποίος μετακινήθηκε στο Υπουργείο Μετανάστευσης, και ο Άδωνις Γεωργιάδης, τονίζοντας ότι «η κυβέρνηση στηρίζει πρόσωπα που έχουν στοχοποιήσει όσους συμμετείχαν στα συλλαλητήρια για τα Τέμπη». Αναφερόμενος στον πρόσφατα παραιτηθέντα υφυπουργό Δοξιάδη, ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε ότι ο κ. Μητσοτάκης γνώριζε τις απόψεις του αλλά τον επέλεξε, χαρακτηρίζοντάς τον «εκπρόσωπο των καρτέλ».

Νίκος Τσάφος: Ένας τεχνοκράτης με διεθνή καριέρα

Ο Νίκος Τσάφος, ένας από τους πλέον καταξιωμένους τεχνοκράτες στον τομέα της ενέργειας, αναλαμβάνει υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε μια περίοδο που η ενεργειακή στρατηγική της χώρας αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Η επιλογή του από τον πρωθυπουργό αντικατοπτρίζει τη βαρύτητα που δίνει η κυβέρνηση στον τομέα της ενέργειας και την ανάγκη για μια προσέγγιση βασισμένη σε τεχνοκρατικά κριτήρια. Ο νέος υφυπουργός έχει μακρά εμπειρία σε ζητήματα στρατηγικής ενεργειακής πολιτικής, ανάπτυξης έργων, εμπορίας φυσικού αερίου και LNG, καθώς και στη διαχείριση πολύπλοκων ενεργειακών επενδύσεων σε παγκόσμιο επίπεδο. Διεθνώς αναγνωρισμένος στον χώρο, έχει συνεργαστεί με πάνω από εκατό εταιρείες, οικονομικούς οργανισμούς και κυβερνήσεις σε περισσότερες από τριάντα χώρες.

Πριν από την υπουργοποίησή του, κατείχε την Έδρα James Schlesinger για την Ενέργεια και τη Γεωπολιτική στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών της Ουάσινγκτον (CSIS). Παράλληλα, υπήρξε συνιδρυτής και επικεφαλής αναλυτής της Enalytica, μιας εταιρείας που δραστηριοποιείται στον χώρο της παροχής αναλύσεων και στρατηγικών συμβουλών για την ενεργειακή αγορά. Επί επτά χρόνια εργάστηκε στην PFC Energy, όπου διατέλεσε επικεφαλής ερευνών για την παγκόσμια αγορά φυσικού αερίου, ενώ έχει διατελέσει και σύμβουλος της ελληνικής κυβέρνησης σε ενεργειακά θέματα.

Ο Νίκος Τσάφος έχει αφήσει το στίγμα του και στον ακαδημαϊκό χώρο, καθώς έχει διδάξει σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο Johns Hopkins School of Advanced International Studies (SAIS), ενώ η αρθρογραφία του έχει φιλοξενηθεί σε έγκριτα διεθνή μέσα όπως οι New York Times, Financial Times, The Economist, Wall Street Journal, καθώς και σε ελληνικές εφημερίδες όπως η Καθημερινή. Παράλληλα, έχει συγγράψει το βιβλίο “Beyond Debt: The Greek Crisis in Context”, το οποίο εξετάζει την ελληνική οικονομική κρίση. Απόφοιτος του Boston University με πτυχίο στις Διεθνείς Σχέσεις και τα Οικονομικά, καθώς και κάτοχος μεταπτυχιακού από το Johns Hopkins SAIS, ο Νίκος Τσάφος αναλαμβάνει έναν κρίσιμο ρόλο στη διαμόρφωση της ελληνικής ενεργειακής πολιτικής. Με την πολυετή εμπειρία του και τις γνώσεις του στον κλάδο, αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στη χάραξη της στρατηγικής της χώρας σε έναν τομέα που βρίσκεται στο επίκεντρο της διεθνούς ατζέντας.