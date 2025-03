Βόρεια Μακεδονία φωτιά: 20 συλλήψεις για την τραγωδία

Βαθιά θλίψη και οργή έχει προκαλέσει η φονική πυρκαγιά που ξέσπασε σε νυχτερινό κέντρο στην πόλη Κότσανι της Βόρειας Μακεδονίας, στοιχίζοντας τη ζωή σε 59 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους νέους. Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε τουλάχιστον 20 συλλήψεις, ενώ ο πρωθυπουργός της χώρας, Χριστιάν Μίτσκοσκι, ανακοίνωσε επταήμερο εθνικό πένθος και δεσμεύτηκε ότι όλοι οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, την ώρα που τοπικό χιπ-χοπ συγκρότημα έδινε ζωντανή συναυλία στον χώρο. Μάρτυρες αναφέρουν ότι πυροτεχνήματα που εκτοξεύτηκαν κατά τη διάρκεια της συναυλίας προκάλεσαν ανάφλεξη στην οροφή του νυχτερινού κέντρου Pulse, με αποτέλεσμα εκατοντάδες άτομα να σπεύσουν πανικόβλητα προς τη μοναδική έξοδο του κτιρίου.

Ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας, Πάντσε Τόσκοβσκι, επιβεβαίωσε πως ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται και ανήλικοι, ενώ τουλάχιστον 155 άτομα έχουν τραυματιστεί, με αρκετούς να νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Πολλοί από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της χώρας, ενώ 18 εγκαυματίες έχουν διακομιστεί στην Ελλάδα και νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο Παπανικολάου.

Four arrest warrants have been issued after a nightclub fire killed at least 59 people in North Macedonia.

More than 100 others have been injured following the blaze at Pulse in the town of Kocani at around 2.35am on Sunday.

— Sky News (@SkyNews) March 16, 2025