Εμιλί Ντεκέν: Έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός σε ηλικία 43 ετών

Η Βελγίδα ηθοποιός Εμιλί Ντεκέν πέθανε την Κυριακή, 16 Μαρτίου 2025, σε ηλικία 43 ετών, στο νοσοκομείο Gustave Roussy στο Παρίσι, έπειτα από επιπλοκές σπάνιας μορφής καρκίνου. Την είδηση του θανάτου της επιβεβαίωσαν η οικογένειά της και η καλλιτεχνική της πράκτορας, Ντανιέλ Γκεν, μέσω του Γαλλικού Πρακτορείου. Η Ντεκέν είχε ανακοινώσει τον Οκτώβριο του 2023 ότι έπασχε από καρκίνο του ενδοκρινικού συστήματος, ο οποίος είχε διαγνωστεί δύο μήνες νωρίτερα. Η μάχη της με την ασθένεια την ανάγκασε να απομακρυνθεί από τον κινηματογράφο και το θέατρο. Στις 4 Φεβρουαρίου 2025, Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου, είχε γράψει σε ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα: «Τι σκληρός αγώνας! Και δεν τον επιλέγουμε…». Τον Δεκέμβριο είχε μιλήσει για την επιδείνωση της κατάστασής της, δηλώνοντας πως η ασθένεια είχε γίνει πιο επιθετική, γεγονός που σήμαινε ότι «δεν θα ζούσε όσο προβλεπόταν».

Η Εμιλί Ντεκέν γεννήθηκε στις 29 Αυγούστου 1981 και έγινε γνωστή σε ηλικία μόλις 18 ετών, όταν πρωταγωνίστησε στο φιλμ “Rosetta” των αδελφών Νταρντέν. Η ερμηνεία της στην ταινία της χάρισε το Βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου στο Φεστιβάλ των Καννών του 1999, ενώ η ταινία απέσπασε και τον Χρυσό Φοίνικα. Στη διάρκεια της καριέρας της, συμμετείχε σε περίπου 50 ταινίες, ερμηνεύοντας απαιτητικούς και πολυσύνθετους ρόλους.

“La fille du RER” (2009)

“À perdre la raison” (2012) – Τιμήθηκε με το βραβείο Un Certain Regard στο Φεστιβάλ των Καννών

“Pas son genre” (2014)

“Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait” (2020) – Για την ερμηνεία της στην ταινία κέρδισε το Σεζάρ Β’ Γυναικείου Ρόλου το 2021

Émilie Dequenne at 18 winning best actress at the 1999 Cannes Film Festival for her film debut Rosetta (1999), which also won the Palm D’or. Rest in peace Émilie. pic.twitter.com/thP0lXu1hD

— Margaret “Molly” Rasberry🎧🏳️‍🌈🇵🇸 (@RasberryRazz) March 17, 2025