Indian Wells – Ίγκα Σβιόντεκ: Αντιδράσεις για το ξέσπασμα σε ball boy

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η συμπεριφορά της Ίγκα Σβιόντεκ κατά τη διάρκεια του ημιτελικού του Indian Wells, όταν πέταξε με δύναμη το μπαλάκι σε ball boy, εκφράζοντας την απογοήτευσή της για την απόδοσή της απέναντι στη 17χρονη Μίρα Αντρέεβα.

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Σβιόντεκ φαίνεται να χτυπά δυνατά το μπαλάκι που της έδωσε το ball boy, το οποίο αντέδρασε με εμφανή απορία. Το περιστατικό σημειώθηκε στο τρίτο σετ του ημιτελικού, ο οποίος κατέληξε σε νίκη 2-1 για την Αντρέεβα, διακόπτοντας το σερί 10 νικών της Σβιόντεκ στη συγκεκριμένη διοργάνωση.

Η συμπεριφορά της Πολωνής τενίστριας προκάλεσε την έντονη αντίδραση του κοινού, που ξέσπασε σε αποδοκιμασίες. Μέχρι στιγμής, η Σβιόντεκ δεν έχει σχολιάσει το περιστατικό, ωστόσο το γεγονός έχει τροφοδοτήσει συζητήσεις σχετικά με τη συμπεριφορά των αθλητών απέναντι στους ball boys και ball girls στα κορτ.

Το συμβάν έχει εγείρει ερωτήματα για πιθανές πειθαρχικές κυρώσεις, καθώς παρόμοιες αντιδράσεις στο παρελθόν έχουν οδηγήσει σε τιμωρίες από τις διοργανώσεις του παγκόσμιου τένις.

Imagine the reaction if this was Novak Djokovic???? Iga swiatek with a clown act 🤡pic.twitter.com/yA4T8PPRdX

— SK (@Djoko_UTD) March 15, 2025