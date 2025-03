Βόρεια Μακεδονία φωτιά σε κέντρο: Ασύλληπτη τραγωδία, δεκάδες νεκροί

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στην πόλη Κοτσάνι της Βόρειας Μακεδονίας, όπου πυρκαγιά σε νυχτερινό κέντρο κόστισε τη ζωή τουλάχιστον 51 ανθρώπων, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 118. Οι Αρχές συνεχίζουν να καταμετρούν τις ανθρώπινες απώλειες, καθώς η κατάσταση παραμένει κρίσιμη. Η φωτιά ξέσπασε κατά τη διάρκεια συναυλίας την οποία παρακολουθούσαν περίπου 1.500 άτομα. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, πυροτέχνημα που εκτοξεύτηκε μέσα στον χώρο φέρεται να προκάλεσε την ανάφλεξη της οροφής, με αποτέλεσμα η φωτιά να εξαπλωθεί αστραπιαία, σπέρνοντας τον πανικό.

Σκηνές αλλοφροσύνης εκτυλίχθηκαν τη στιγμή που οι παρευρισκόμενοι προσπαθούσαν να διαφύγουν. Πολλοί ποδοπατήθηκαν, ενώ κάποιοι εγκλωβίστηκαν μέσα στο φλεγόμενο κτίριο. Τα μέλη του συγκροτήματος που έπαιζε στη σκηνή προειδοποίησαν τον κόσμο να εκκενώσει τον χώρο, όμως η φωτιά επεκτάθηκε τόσο γρήγορα, που δεν έδωσε σε όλους την ευκαιρία να σωθούν.

North Macedonia: At least 50 people died in a fire in a disco in Kočani Video: https://t.co/NfIJloWjBO pic.twitter.com/LwCR0I4w6i

Το υπουργείο Εσωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας ανακοίνωσε ότι οι διοργανωτές της συναυλίας συνελήφθησαν, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της τραγωδίας. Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν αν υπήρχαν ελλείψεις σε μέτρα ασφαλείας στο νυχτερινό κέντρο, καθώς και το αν τηρούνταν οι κανονισμοί πυρασφάλειας.

Ο πρωθυπουργός της χώρας, Χρίστιαν Μιτσκόσκι, εξέφρασε την οδύνη του για το τραγικό συμβάν, κάνοντας λόγο για “μια δύσκολη και πολύ θλιβερή μέρα για τη Βόρεια Μακεδονία”. «Η απώλεια τόσων πολλών νέων ζωών είναι ανεπανόρθωτη, ο πόνος των οικογενειών ανυπολόγιστος», ανέφερε στην ανακοίνωσή του. Δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να στηρίξει τους τραυματίες και τις οικογένειες των θυμάτων, ενώ κάλεσε τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες.

Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, επικοινώνησε με τον ομόλογό του της Βόρειας Μακεδονίας, Timcho Mucunski, εκφράζοντας τα συλλυπητήρια της Ελλάδας για την ανείπωτη τραγωδία. Παράλληλα, προσέφερε άμεση βοήθεια από την ελληνική πλευρά, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής σωστικών συνεργείων και ιατρικής υποστήριξης, εφόσον κριθεί απαραίτητο. Οι έρευνες για τις συνθήκες της τραγωδίας συνεχίζονται, ενώ η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, θρηνώντας τα δεκάδες θύματα της φονικής φωτιάς.

FM George Gerapetritis had a 📞 conversation with the FM of North Macedonia Timcho Mucunski. 🇬🇷 FM extended his condolences for the loss of life caused by the tragic fire that broke out last night in the town of Kocani. pic.twitter.com/AglyLYJ5ie

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) March 16, 2025