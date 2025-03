“Σάντουιτς Τραμπ”: Μια… σατιρική απάντηση του Καναδά στη διπλωματική ένταση με τις ΗΠΑ

Καθώς οι σχέσεις ΗΠΑ και Καναδά περνούν νέα περίοδο έντασης, ένα χιουμοριστικό tweet από το 2016 έχει επιστρέψει δυναμικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σατιρίζοντας τον Ντόναλντ Τραμπ με έναν άκρως… γευστικό τρόπο.

Ένα καφέ στον Καναδά είχε τότε παρουσιάσει το περίφημο «σάντουιτς Τραμπ», με βασικό του συστατικό το baloney – μια λέξη που στα αγγλικά μπορεί να σημαίνει τόσο το γνωστό αλλαντικό, όσο και «ανοησία». Σύμφωνα με την πινακίδα του μαγαζιού, το σάντουιτς αποτελείται από:

Η ανάρτηση επανεμφανίστηκε εν μέσω του εμπορικού πολέμου που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στις δύο χώρες, με τον Τραμπ να επιβάλλει υψηλούς δασμούς στις εισαγωγές από τον Καναδά, το Μεξικό και την Κίνα. Πολλοί χρήστες στα social media αντέδρασαν με χιούμορ, με κάποιους να αποθεώνουν την ευρηματικότητα των Καναδών, ενώ ακόμη και υποστηρικτές του πρώην προέδρου παραδέχτηκαν πως η σατιρική προσέγγιση ήταν έξυπνη και διασκεδαστική.

Hey #DonaldTrump “Trump Sandwich” now for sale across Canada… pic.twitter.com/wQAJhZ1Ize

— Sebastien Anderson (@BCLabourLawyer) March 6, 2025