Τζόνι Ντεπ: «Στα πρώτα μου βήματα η δημοσιότητα με τρόμαξε παρά πολύ»

Ο Τζόνι Ντεπ αναπόλησε τις πρώτες στιγμές της καριέρας του, μιλώντας για τη δημοσιότητα που τον συνόδευσε και τη συμμετοχή του στην ταινία «Edward Scissorhands» του Τιμ Μπάρτον το 1990. Σε ντοκιμαντέρ αφιερωμένο στον εμβληματικό σκηνοθέτη, ο 61χρονος ηθοποιός μίλησε για τη συνεργασία τους, τονίζοντας πως η ξαφνική φήμη που απέκτησε στην αρχή της καριέρας του τον έκανε να νιώθει άβολα. Σε αρχειακό υλικό, ο Τιμ Μπάρτον περιγράφει τον Ντεπ ως έναν καλλιτέχνη που απείχε από την εικόνα του sex symbol που προωθούσαν τα μέσα ενημέρωσης. Ο Ντεπ συμφώνησε, λέγοντας: «Η φήμη με τρόμαξε. Οι παπαράτσι με ακολουθούσαν, οι άνθρωποι ψιθύριζαν και με έδειχναν με το δάχτυλο. Ένιωθα σαν ένα εκτεθειμένο, ευαίσθητο νεύρο».

Ανατρέχοντας στη συμμετοχή του στην ταινία «Edward Scissorhands», ο Ντεπ αποκάλυψε πως κέρδισε τον πρωταγωνιστικό ρόλο ξεπερνώντας, μεταξύ άλλων, και τον Τομ Κρουζ. Η πρώτη του συνάντηση με τον Μπάρτον υπήρξε καθοριστική, καθώς διαπίστωσε αμέσως μια ιδιαίτερη σύνδεση μεταξύ τους. «Αυτό που πρόσεξα από την πρώτη στιγμή ήταν πως ο Τιμ δεν μιλούσε πολύ. Ξεκινούσε μια πρόταση κι εγώ καταλάβαινα τι ήθελε να πει. Μιλούσαμε για τον Μπόρις Κάρλοφ ή άλλα κινηματογραφικά θέματα, και ένιωθα πως μοιραζόμασταν πολλά κοινά», ανέφερε ο ηθοποιός. Παρόλο που η συζήτησή τους διήρκεσε πάνω από τρεισήμισι ώρες, ο Ντεπ δεν πίστευε πως θα έπαιρνε τον ρόλο. «Σκεφτόμουν: ”Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα, φίλε. Καμία”», εξομολογήθηκε.

Σχολιάζοντας την ερμηνεία του στον ρόλο του Έντουαρντ, ο Ντεπ αποκάλυψε ότι συνειδητοποίησε πως ο χαρακτήρας είχε πολλά κοινά με τον ίδιο τον Μπάρτον. Ωστόσο, αυτό του δημιούργησε ανασφάλεια. «Αν και πήρα τον ρόλο, ένιωθα σαν να είχα εισβάλει σε μια οικογένεια που δεν με είχε αποδεχτεί πλήρως». Ο ηθοποιός παραδέχτηκε πως αρχικά είχε αμφιβολίες για την ερμηνεία του. «Ήμουν απόλυτα πεπεισμένος ότι καταστρέφω την ταινία. Ο Τιμ είχε κάνει πρόβες με όλους τους άλλους ηθοποιούς εκτός από εμένα. Με απομόνωνε από το υπόλοιπο καστ και το συνεργείο». Όπως αποδείχθηκε, αυτή η επιλογή ήταν σκόπιμη, καθώς ο Μπάρτον ήθελε ο Ντεπ να νιώσει τη μοναξιά του χαρακτήρα που υποδυόταν. Παρόλα αυτά, η ανασφάλεια τον κυρίευσε. «Ήταν τρομακτικό. Ήμουν υπερβολικά παρανοϊκός», παραδέχτηκε. «Σκεφτόμουν: Γιατί δεν κάνει πρόβες μαζί μου; Ίσως με εμπιστεύεται. Όχι, δεν με εμπιστεύεται. Θα πάρει κάποιον άλλον στη θέση μου», κατέληξε.

