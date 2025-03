Μέριλ Στριπ – Μάρτιν Σορτ: Σε σχέση εδώ και έναν χρόνο

Μετά από μήνες φημολογίας και δημόσιων εμφανίσεων που πυροδότησαν εικασίες, φαίνεται πως η Μέριλ Στριπ και ο Μάρτιν Σορτ είναι τελικά ζευγάρι. Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Page Six, οι δύο θρυλικοί ηθοποιοί όχι μόνο είναι μαζί, αλλά διατηρούν τη σχέση τους εδώ και πάνω από έναν χρόνο. Όπως αναφέρουν πηγές κοντά στο ζευγάρι, η σχέση τους δεν ήταν προγραμματισμένη, ούτε καν αναμενόμενη. «Δεν έψαχναν για σχέση όταν γνωρίστηκαν, αλλά η χημεία τους ήταν αδιαμφισβήτητη» ανέφερε μια πηγή, προσθέτοντας ότι το ειδύλλιο τους «τους αιφνιδίασε». Αυτό που φαίνεται να κάνει τη σχέση τους ακόμα πιο ιδιαίτερη είναι η αποδοχή και η υποστήριξη που λαμβάνουν από το στενό τους περιβάλλον. Όπως τονίζει η ίδια πηγή, οι φίλοι, η οικογένεια και τα παιδιά τους εγκρίνουν απόλυτα τη σχέση τους, βρίσκοντας τους δύο ηθοποιούς «αξιολάτρευτους μαζί».

meryl streep and martin short got married on omitb while secretly dating in real life. how is anything ever gonna top this? pic.twitter.com/BMuRxmiyvS — B (@zeropeas_) March 14, 2025

Η Στριπ και ο Σορτ συμπρωταγωνιστούν στην επιτυχημένη σειρά του Hulu Only Murders in the Building, όπου υποδύονται ένα ρομαντικό ζευγάρι, τη Loretta Durkin και τον Oliver Putnam. Οι φήμες για πιθανό ειδύλλιο μεταξύ τους ξεκίνησαν όταν εθεάθησαν μαζί σε πολλές εκδηλώσεις μέσα στο 2024. Τον περασμένο Αύγουστο, το ζευγάρι εμφανίστηκε κρατώντας χέρια σε εκδήλωση για τη σειρά, γεγονός που ενίσχυσε τις υποψίες περί πραγματικής σχέσης. Μια πηγή που βρισκόταν στην εκδήλωση ανέφερε στο Page Six ότι «είναι κάτι περισσότερο από ένα showmance (ειδύλλιο για τη δημοσιότητα)».

Παρόλο που ένας εκπρόσωπος της Μέριλ Στριπ είχε διαψεύσει τις φήμες λέγοντας πως «είναι απλώς φίλοι», φαίνεται πως το ζευγάρι δεν μπόρεσε να κρύψει για πολύ το ειδύλλιό του. Άτομα που εργάζονται στην παραγωγή του Only Murders in the Building αποκάλυψαν ότι η σχέση τους είναι το χειρότερα κρυμμένο μυστικό στο πλατό. «Κανείς δεν τους ρωτάει τίποτα γιατί δεν χρειάζεται» σχολίασε χαρακτηριστικά μια πηγή. «Είναι ξεκάθαρο σε όλους πως υπάρχει κάτι μεταξύ τους». Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, μια νέα φωτογραφία του ζευγαριού κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, αυτή τη φορά μέσα από ένα story της Τζένιφερ Λόπεζ. Η τραγουδίστρια μοιράστηκε μια εικόνα όπου η Στριπ και ο Σορτ φαίνονται πιο κοντά από ποτέ, ρίχνοντας κι άλλο «λάδι στη φωτιά» για τη σχέση τους. Αν και οι ίδιοι δεν έχουν επιβεβαιώσει επίσημα τη σχέση τους, όλα δείχνουν πως η Μέριλ Στριπ και ο Μάρτιν Σορτ είναι το νέο, αγαπημένο ζευγάρι του Χόλιγουντ.