Moodys αναβάθμιση 2025: Η ανάρτηση Μητσοτάκη

Η αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από τη Moody’s στην κατηγορία Baa3 αποτελεί ένα ορόσημο στην οικονομική πορεία της χώρας. Με αυτή την εξέλιξη, η Ελλάδα ανακτά πλήρως την επενδυτική βαθμίδα από όλους τους μεγάλους οίκους αξιολόγησης, μια εξέλιξη που λίγα χρόνια πριν φάνταζε δύσκολη. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπογράμμισε τη σημασία της απόφασης, χαρακτηρίζοντάς την ως το τελευταίο βήμα στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των διεθνών αγορών στην ελληνική οικονομία. Στην ίδια τοποθέτηση, ανέφερε ότι η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στις μεταρρυθμίσεις, οι οποίες στοχεύουν στην προσέλκυση επενδύσεων, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη διατήρηση μιας βιώσιμης αναπτυξιακής πορείας.

Moody’s upgrade of Greece to Baa3 marks the final step in restoring our investment grade by all major rating agencies, highlighting Greece’s significant progress. We remain fully committed to reforms that attract investment, create jobs, and drive sustainable growth.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) March 15, 2025