Πακιστάν τρένο: Έληξε – με αίμα – η ομηρία εκατοντάδων

Τέλος στην ομηρία εκατοντάδων επιβατών έθεσαν οι πακιστανικές δυνάμεις ασφαλείας, εισβάλλοντας στο τρένο που είχε καταληφθεί από αυτονομιστές αντάρτες και εξουδετερώνοντας και τους 33 επιτιθέμενους, όπως ανακοίνωσε ο στρατός. Οι Βελούχοι αυτονομιστές πραγματοποίησαν επίθεση την Τρίτη, ανατινάζοντας τη σιδηροδρομική γραμμή και εκτοξεύοντας ρουκέτες στο Τζαφάρ Εξπρές, το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο από την Κουέτα, πρωτεύουσα του Μπαλουτσιστάν, προς την Πεσαβάρ. Στο τρένο βρίσκονταν 440 επιβάτες. Σύμφωνα με τις στρατιωτικές αρχές, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης σκοτώθηκαν 21 όμηροι και τέσσερις άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας. «Σήμερα, καταφέραμε να απελευθερώσουμε έναν μεγάλο αριθμό επιβατών, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά… Η τελική φάση της επιχείρησης εκτελέστηκε με απόλυτη προσοχή», δήλωσε ο εκπρόσωπος του πακιστανικού στρατού, Άχμεντ Σαρίφ Τσάουντρι, διευκρινίζοντας πως δεν υπήρξαν θύματα μεταξύ των επιβατών κατά την τελευταία φάση της επιχείρησης.

Pakistan 🚨: The Balochistan Liberation Army published a video depicting their assault and hijacking of a train transporting numerous passengers, several of whom were taken captive, on March 11. This is one of the worst terrorist attacks in the history of Pakistan. pic.twitter.com/odgWIdMzny

— Eccentric Chronicles (@xntrichronicles) March 12, 2025