Νάπολη σεισμός: Ο μεγαλύτερος εδώ και 40 χρόνια -Τρομοκρατήθηκαν οι κάτοικοι

Ο ισχυρότερος σεισμός των τελευταίων 40 ετών έπληξε τη Νάπολη, προκαλώντας πανικό και αναγκάζοντας πολλούς κατοίκους να περάσουν τη νύχτα στους δρόμους. Η σεισμική δόνηση, μεγέθους 4,4 βαθμών, σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, συνοδευόμενη από έναν «τεράστιο βρυχηθμό», όπως περιγράφουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Ο θόρυβος που προηγήθηκε του σεισμού προκάλεσε τρόμο στους κατοίκους, οι οποίοι εγκατέλειψαν μαζικά τις κατοικίες τους. Η σεισμική δραστηριότητα καταγράφηκε στις 01:25 τοπική ώρα (02:25 ώρα Ελλάδας), με επίκεντρο στα Φλεγραία Πεδία, μια ηφαιστειακή λεκάνη που βρίσκεται κοντά στη Νάπολη και είναι γνωστή για τη σεισμική και ηφαιστειακή της δραστηριότητα. Σύμφωνα με το Ιταλικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός είχε εστιακό βάθος μόλις 3 χιλιόμετρα, ενώ το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ κατέγραψε τη δόνηση ως 4,2 βαθμούς, με εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων. Οι μικρές διαφορές στις μετρήσεις δεν αλλάζουν την πραγματικότητα της έντονης σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή.

#Napoli , #terremoto 4.4 gradi ai #CampiFlegrei . Danni e panico in strada: «è stato un inferno, non ci tutela nessuno» #13marzo pic.twitter.com/psY1YENsyN

Η ισχυρή δόνηση προκάλεσε διακοπή ηλεκτροδότησης σε αρκετές περιοχές της Νάπολης, ενώ στην κοντινή πόλη Ποτσουόλι, που βρίσκεται πλησιέστερα στο επίκεντρο, ένας άνθρωπος τραυματίστηκε όταν ένα σπίτι υπέστη μερική κατάρρευση. Οι αρχές έχουν στήσει ένα κέντρο συντονισμού διάσωσης, ώστε να εκτιμηθούν οι ζημιές και να προχωρήσουν οι επιχειρήσεις αρωγής προς τους πληγέντες. Ο σεισμός συνοδεύτηκε από τουλάχιστον δύο ασθενέστερους μετασεισμούς, γεγονός που αύξησε την ανησυχία των κατοίκων. Εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στους δρόμους, φοβούμενοι την πιθανότητα νέων ισχυρών δονήσεων, ενώ πολλοί επέλεξαν να παραμείνουν στα αυτοκίνητά τους καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας. Οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι τα σχολεία στο Ποτσουόλι και σε δύο γειτονικές συνοικίες της Νάπολης θα παραμείνουν κλειστά την Πέμπτη, προκειμένου να πραγματοποιηθούν έλεγχοι στατικής επάρκειας των κτιρίων. Η απόφαση αυτή ελήφθη για προληπτικούς λόγους, καθώς η σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή παραμένει έντονη.

Ceiling collapses in Pozzuoli near Naples, Italy, after preliminary magnitude 4.2 earthquake; one person rescued as teams assess structures in area pic.twitter.com/wTQEipn6uu

— Factal News (@factal) March 13, 2025