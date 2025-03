Εκεχειρία Ουκρανία: Ο Ζελένσκι καλεί τους συμμάχους να μην αφήσουν τον Πούτιν να τους «εξαπατήσει»

Η ένταση ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία συνεχίζεται, παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται για μια προσωρινή εκεχειρία. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κάλεσε τους συμμάχους της χώρας του να παραμείνουν σε εγρήγορση, ώστε να μην επιτρέψουν στη Ρωσία να τους «εξαπατήσει» σχετικά με μια ενδεχόμενη κατάπαυση του πυρός. Μετά τις κρίσιμες συνομιλίες που διεξήχθησαν στη Σαουδική Αραβία μεταξύ Ουκρανών και Αμερικανών αξιωματούχων, το Κίεβο δήλωσε ότι είναι διατεθειμένο να αποδεχθεί μια εκεχειρία διάρκειας 30 ημερών με τη Ρωσία. Ωστόσο, ο Ζελένσκι, στο βραδινό του διάγγελμα, τόνισε πως «ο δρόμος προς την ειρήνη απαιτεί προσοχή και επιμονή» και ότι το βασικό ζητούμενο είναι η ειλικρινής πρόθεση της Ρωσίας να τερματίσει πραγματικά τον πόλεμο. «Η Ρωσία συνεχίζει τις επιθέσεις της. Δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε απλώς μια δήλωση για εκεχειρία, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν θα είναι ένα ακόμα τέχνασμα», υπογράμμισε.

We must move toward peace, toward security guarantees, and we need to free our people. We are determined to work as quickly as possible with our partners.

The key factor is our partners’ ability to ensure Russia’s readiness not to deceive but to genuinely end the war. Because… pic.twitter.com/VUkrTS1VyF

