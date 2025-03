Πακιστάν τρένο: Απελευθερώθηκαν 155 όμηροι

Τουλάχιστον 155 επιβάτες απελευθερώθηκαν από τους 450 και πλέον ανθρώπους που επέβαιναν σε τρένο το οποίο έγινε στόχος επίθεσης από Βελούχους αυτονομιστές αντάρτες στο νοτιοδυτικό Πακιστάν. Σύμφωνα με πηγές των δυνάμεων ασφαλείας, 27 από τους δράστες σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Οι πακιστανικές δυνάμεις συνεχίζουν τις επιχειρήσεις για την πλήρη ανάκτηση του ελέγχου του τρένου στην περιοχή, καθώς η επίθεση έχει διαρκέσει περισσότερες από 20 ώρες. Ο Στρατός Απελευθέρωσης του Μπαλουτσιστάν (BLA), η ισχυρότερη ένοπλη οργάνωση των Βελούχων αυτονομιστών, ανέλαβε την ευθύνη, ανακοινώνοντας ότι ανατίναξε σιδηροτροχιές για να σταματήσει το Jaffar Express.

Σύμφωνα με αναφορές, από τους απελευθερωμένους επιβάτες, 58 είναι άνδρες, 31 γυναίκες και 15 παιδιά. Οι επιχειρήσεις των δυνάμεων ασφαλείας βρίσκονται σε εξέλιξη, με στόχο την ασφαλή απελευθέρωση των υπολοίπων επιβατών. Η επίθεση σημειώθηκε χθες το μεσημέρι, όταν το BLA σταμάτησε το τρένο στην περιοχή της πόλης Σίμπι. Ο Μοχάμεντ Ασλάμ, αξιωματούχος των σιδηροδρόμων, ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της επίθεσης σκοτώθηκαν ένας αστυνομικός, ένας στρατιώτης και ένας μηχανοδηγός.

Pakistani helicopters are flying over the Bolan area, where BLA terrorists have taken Jaffer Express and its passengers hostage. Security forces are fully active, and the operation is underway to deal with the terrorists.pic.twitter.com/0vcFikmvFx

