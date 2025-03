Ουκρανία εκεχειρία: Η πρώτη αντίδραση Ζελένσκι

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαρακτήρισε ως “θετικό βήμα” τη νέα συμφωνία μεταξύ Ουκρανίας και Ηνωμένων Πολιτειών, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η εφαρμογή της θα ξεκινήσει άμεσα. Παράλληλα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τον Ντόναλντ Τραμπ για τη συνεισφορά του στις διαπραγματεύσεις. Σε βίντεο που δημοσίευσε στο Χ, λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας, ο Ζελένσκι τόνισε πως η Ουκρανία “επιδιώκει την ειρήνη από το πρώτο δευτερόλεπτο” του πολέμου, παρουσιάζοντας τις τρεις βασικές θέσεις που πρότεινε η χώρα του κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Υπογράμμισε επίσης ότι, εάν η Ρωσία συναινέσει, η εκεχειρία μπορεί να τεθεί άμεσα σε ισχύ.

I received a report from our delegation on their meeting with the American team in Saudi Arabia. The discussion lasted most of the day and was good and constructive—our teams were able to discuss many important details.

