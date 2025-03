Τσιτσιπάς – Μπερετίνι 2-0: Φοβερός Στέφανος

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πραγματοποίησε μια από τις πιο επιβλητικές εμφανίσεις του στο Indian Wells, επικρατώντας με χαρακτηριστική άνεση του Ματέο Μπερετίνι με 6-3, 6-3, εξασφαλίζοντας την πρόκρισή του στους «16» του τουρνουά. Αυτή ήταν η έβδομη συνεχόμενη νίκη του Έλληνα πρωταθλητή στο tour, γεγονός που επιβεβαιώνει τη σταθερή αγωνιστική του άνοδο και την επιστροφή του στο κορυφαίο επίπεδο.

Striking up a storm 🌩️@steftsitsipas collects his 7th win in a row as he defeats Matteo Berrettini 6-3 6-3 🔥#TennisParadise pic.twitter.com/TGCuHAuTwF

— Tennis TV (@TennisTV) March 9, 2025