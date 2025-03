Άλεκ Μπάλντουιν σπίτι: Το… δράμα του ηθοποιού προκαλεί αντιδράσεις

Ο Άλεκ Μπάλντουιν και η οικογένειά του πρωταγωνιστούν στη νέα ριάλιτι σειρά του TLC, “The Baldwins”, που έκανε πρεμιέρα στις 23 Φεβρουαρίου. Ωστόσο, αντί να κερδίσει το ενδιαφέρον του κοινού με τις οικογενειακές του στιγμές, ο 66χρονος ηθοποιός προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για το ρετιρέ των 560 τ.μ. όπου διαμένει με τη σύζυγό του, Χιλάρια, και τα επτά παιδιά τους. Σε ένα από τα πλάνα της εκπομπής, ο Μπάλντουιν περιηγείται στο πολυτελές διαμέρισμα και απευθύνεται στο συνεργείο, δηλώνοντας: «Ξέρουμε ότι είναι πολύ μικρό!». Θυμάται, μάλιστα, πως όταν μετακόμισαν εκεί το 2011, ζούσαν μόνο οι δυο τους και απολάμβαναν την ησυχία τους. Με τον ερχομό των παιδιών, ωστόσο, ο ηθοποιός αισθάνεται πως ο χώρος δεν τους επαρκεί.

Η δήλωσή του προκάλεσε οργισμένες αντιδράσεις στα social media, με χρήστες να ειρωνεύονται τα παράπονά του. Κάποιοι σχολίασαν πως μεγάλωσαν οικογένειες σε πολύ μικρότερους χώρους, ενώ άλλοι τόνισαν πως είναι αδιανόητο να θεωρείται «στενός» ένας χώρος 560 τ.μ. Χαρακτηριστικά, ένας χρήστης έγραψε: «Αν έπρεπε να ζήσω με τον Μπάλντουιν, ούτε τα 560 τ.μ. θα μου έφταναν», ενώ άλλος σχολίασε με χιούμορ ότι η Χιλάρια Μπάλντουιν έχει τόσες διαφορετικές προσωπικότητες, που γεμίζει γρήγορα το σπίτι.

Alec Baldwin enrages fans as he complains his $16M NYC penthouse is 'too small' https://t.co/4c0k0aDCQl

Ο Μπάλντουιν και η σύζυγός του, μετά τον γάμο τους το 2012, επιδίωξαν να επεκτείνουν τον χώρο διαμονής τους, αγοράζοντας γειτονικά διαμερίσματα. Το 2013 απέκτησαν ένα διαμέρισμα 110 τ.μ., το 2017 ένα στούντιο 80 τ.μ. και το 2019 ένα ακόμη στούντιο 95 τ.μ. Όλα αυτά ενοποιήθηκαν σε ένα ρετιρέ, μετά από ανακαίνιση κόστους 340.000 δολαρίων. Παράλληλα, διαθέτουν και εξοχική κατοικία στα Χάμπτονς, όπου γυρίστηκε μέρος της εκπομπής.

Οι κριτικοί δεν έδειξαν ιδιαίτερο ενθουσιασμό για το “The Baldwins”. Η Τζούντι Μπέρμαν του TIME σχολίασε ότι, δέκα ημέρες πριν από τη δίκη του για ανθρωποκτονία εξ αμελείας στην υπόθεση “Rust”, ο ηθοποιός φαίνεται να “βυθίζεται” σε μια υπαρξιακή κρίση, αναρωτώμενος γιατί απέκτησε επτά παιδιά. Ο Εντ Πάουερ της Telegraph χαρακτήρισε τη σειρά «μια προσπάθεια αυτολύπησης και απεγνωσμένης αποκατάστασης της δημόσιας εικόνας του». Η πολυτελής ζωή της οικογένειας Μπάλντουιν και οι δηλώσεις του ηθοποιού φαίνεται να μην έτυχαν της αποδοχής που περίμενε, με το κοινό να αντιδρά έντονα τόσο στα social media όσο και μέσα από τη γενικότερη υποδοχή της σειράς.

Alec Baldwin says his 6,000-square-foot New York City apartment is “too small” for him and his family.

Dang, you gotta feel bad for the guy. Some people can just never catch a break.

“We know it’s too small,” Baldwin said, according to Curbed.

The home totals… pic.twitter.com/6LRkkcBJ4U

— Collin Rugg (@CollinRugg) March 7, 2025