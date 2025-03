Διοίκηση επιχειρήσεων: Η ηγεσία ξεκινά από το σπίτι

Όταν μιλάμε για διοίκηση επιχειρήσεων, η παραδοσιακή διαδρομή περνά από τα αμφιθέατρα των πανεπιστημίων και τα προγράμματα MBA. Ωστόσο, σύμφωνα με τον δισεκατομμυριούχο Manoj Bhargava, ιδρυτή της 5-hour Energy, η πραγματική εκπαίδευση στη διοίκηση ξεκινά από το σπίτι, με τις μητέρες να δίνουν τα καλύτερα μαθήματα ηγεσίας. «Μια μητέρα έχει έναν προϋπολογισμό να διαχειριστεί, υπαλλήλους που δεν μπορεί να απολύσει – 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Αυτό είναι πραγματική εμπειρία διαχείρισης, πολύ πιο δύσκολη από οποιαδήποτε πανεπιστημιακή εκπαίδευση», δήλωσε ο Bhargava στο podcast Business of Everything.

Αντίστοιχη άποψη διατύπωσαν και οι Liz Wiseman και Bethany Cianciolo στο Fortune, υποστηρίζοντας ότι οι καλύτεροι ηγέτες επιχειρήσεων παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά με τους γονείς: θέτουν υψηλές προσδοκίες, ενθαρρύνουν την ανεξαρτησία και προσφέρουν προκλήσεις που ωριμάζουν τους ανθρώπους γύρω τους.

