Τραμπ – Γάζα: Ακτιβιστές βανδάλισαν το θέρετρο γκολφ του προέδρου στη Σκωτία

Φιλοπαλαιστίνιοι ακτιβιστές προχώρησαν το Σάββατο (8/3) σε μια ηχηρή διαμαρτυρία, βανδαλίζοντας ένα από τα πολυτελή γήπεδα γκολφ του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στη Σκωτία. Η ενέργεια αυτή αποτέλεσε απάντηση στην πρότασή του να εκκενωθεί η Λωρίδα της Γάζας από τον παλαιστινιακό πληθυσμό της. Συγκεκριμένα, το γήπεδο γκολφ στο Τέρνμπερι της Σκωτίας βρέθηκε στο στόχαστρο των ακτιβιστών, οι οποίοι ζωγράφισαν γκράφιτι υπέρ της Παλαιστίνης και κατά του Τραμπ.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν εικόνες που απεικονίζουν τα συνθήματα «Ελευθερία στη Γάζα» και «Ελευθερία στην Παλαιστίνη», γραμμένα με κόκκινη μπογιά στους τοίχους των εγκαταστάσεων. Επιπλέον, στο γρασίδι του γηπέδου αναγράφτηκε η φράση «Η Γάζα δεν είναι προς πώληση», ενώ υπήρχαν και υβριστικά μηνύματα προς τον Τραμπ.

Donald Trump’s iconic Scottish golf course is vandalised by pro-Palestinian protesters as clubhouse is defaced with red paint and enormous ‘Gaza is Not For Sale’ slogan is painted across a green https://t.co/0QJ4ePAInF pic.twitter.com/ydyNBHYrZr

Η οργάνωση Palestine Action ανέλαβε την ευθύνη για την ενέργεια αυτή, ανακοινώνοντας μέσω του κοινωνικού δικτύου X: «Την ώρα που ο Τραμπ προσπαθεί να διαχειριστεί τη Γάζα σαν να είναι ιδιοκτησία του, του υπενθυμίζουμε ότι η δική του περιουσία είναι προσβάσιμη».

One year ago today, we slashed a painting of ‘Lord’ Balfour, who signed away the land of Palestine in 1917 — which the British never had the right to do.

Today, we hit Trump’s golf course, because not he, nor any coloniser, can take the Palestinian homeland. pic.twitter.com/Drh8FmfM7O

— Palestine Action (@Pal_action) March 8, 2025