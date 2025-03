Συρία τώρα: Πάνω από 1.000 νεκροί και εκτελέσεις αμάχων

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανακοίνωσε το Σάββατο ότι οι συγκρούσεις στη δυτική Συρία έχουν οδηγήσει στον θάνατο περισσότερων από 740 αμάχων Αλαουιτών από την Πέμπτη. Οι θάνατοι σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια στρατιωτικών επιχειρήσεων που πραγματοποιήθηκαν από τις συριακές δυνάμεις ασφαλείας και τις συμμαχικές τους οργανώσεις, με στόχο ομάδες που παραμένουν πιστές στον πρώην πρόεδρο Μπασάρ αλ-Άσαντ. Πληροφορίες από πηγές εντός Συρίας, καθώς και οπτικό υλικό που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταγράφουν περιπτώσεις εν ψυχρώ εκτελέσεων αμάχων Αλαουιτών, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και γυναίκες και παιδιά.

الطبيبة مي سليمان من الطائفة #العلوية تتحدث عن قتل جدها وسرقة و حرق المنازل في مدينة #بانياس بتهمة فلول النظام!

Dr. Mai Suleiman, from the #Alawite sect, talks about the killing of her grandfather, as well as the theft and burning of the Alawites homes in the city of #Baniyas,… pic.twitter.com/BFwSXcz7Ae — Syrian Democratic Ob. | المرصد الديموقراطي السوري (@CoastSyrian25) March 8, 2025

Οι Αλαουίτες αποτελούν θρησκευτική μειονότητα στη Συρία, συνδέονται με τον σιιτικό κλάδο του Ισλάμ και αντιπροσωπεύουν περίπου το 10% του πληθυσμού της χώρας. Η οικογένεια Άσαντ, που κυβέρνησε τη Συρία για δεκαετίες, προέρχεται από αυτή την κοινότητα. Η κατάσταση στη χώρα είναι τεταμένη, καθώς ενδέχεται να αναδυθεί ένας νέος εμφύλιος πόλεμος με έντονο θρησκευτικό υπόβαθρο, δεδομένου ότι η πλειονότητα του συριακού πληθυσμού είναι σουνιτικής καταγωγής.

The young Christian man Fares Bassam Koue was martyred yesterday in Daatour, Latakia City, at the hands of HTS armed factions.

He was originally from Haluz, a Christian village in Idlib, and had been residing in Daatour, Latakia City. pic.twitter.com/UvQfoI3YxP — Greco-Levantines World Wide (@GrecoLevantines) March 8, 2025

Στις περιοχές της βορειοδυτικής Συρίας όπου σημειώνονται οι βιαιότητες, διαμένουν επίσης χριστιανικές κοινότητες. Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, οι επίσημες αρχές κάνουν λόγο για «μεμονωμένα περιστατικά βίας» και ισχυρίζονται ότι οι επιχειρήσεις στοχεύουν «υπολείμματα των δυνάμεων» που στήριζαν τον Άσαντ, τα οποία πρόκειται να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη. Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο, ο συνολικός αριθμός των θυμάτων τις τελευταίες ημέρες έχει φτάσει τους 1.018, εκ των οποίων 745 είναι άμαχοι Αλαουίτες και 273 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας ή ένοπλοι υποστηρικτές του Άσαντ. Ο προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 340 νεκρούς, γεγονός που καταδεικνύει την κλιμάκωση της βίας.

Syrian MoD: Our forces continue to pursue the remnants of the regime according to the approved operational plans. pic.twitter.com/urQFpzFjRF — Clash Report (@clashreport) March 8, 2025

Η κατάσταση στις πόλεις Χομς, Λαττάκεια και Ταρτούς έχει οδηγήσει στην επιβολή απαγόρευσης κυκλοφορίας. Η ελληνική κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Συρία, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών. Σε σχετική ανακοίνωση, εκφράζει τη βαθιά ανησυχία της για τις βίαιες συγκρούσεις και τον αυξημένο αριθμό απωλειών αμάχων, ενώ καλεί όλες τις πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να αναζητήσουν ειρηνικές λύσεις. «Οι τελευταίες εξελίξεις καθιστούν ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη για μια πολιτική μετάβαση χωρίς αποκλεισμούς, που θα εγγυάται την προστασία όλων των εθνοτικών και θρησκευτικών κοινοτήτων, διασφαλίζοντας την εθνική ενότητα», σημειώνεται στην ανακοίνωση της Αθήνας.