Ρώσοι – αγωγός φυσικού αερίου: Πώς οι κομάντος αιφνιδίασαν τους Ουκρανούς

Ρώσοι στρατιώτες πραγματοποίησαν αιφνιδιαστική επιχείρηση κατά της Ουκρανίας, χρησιμοποιώντας έναν ανενεργό αγωγό φυσικού αερίου στην περιοχή του Κουρσκ. Σύμφωνα με Ουκρανούς στρατιωτικούς αξιωματούχους και Ρώσους πολεμικούς μπλόγκερ, η Μόσχα επιδιώκει να ανακαταλάβει εδάφη της παραμεθόριας επαρχίας που είχε χάσει μετά την ουκρανική αντεπίθεση του Αυγούστου.

🔴 Russian forces have emerged from abandoned gas pipelines in Kursk to launch a surprise attack on Ukrainian units. Read the latest here ⬇️https://t.co/PWjvxnr9iX pic.twitter.com/QXBW9w3X5s — The Telegraph (@Telegraph) March 9, 2025

Τον Αύγουστο, η Ουκρανία εξαπέλυσε τη μεγαλύτερη επίθεση σε ρωσικό έδαφος από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, καταλαμβάνοντας 1.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα και παίρνοντας εκατοντάδες αιχμαλώτους πολέμου. Στρατηγικής σημασίας ήταν και η κατάληψη της πόλης Σούτζα. Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, ο στόχος της επιχείρησης ήταν η απόκτηση διαπραγματευτικού πλεονεκτήματος σε μελλοντικές ειρηνευτικές συνομιλίες και η αποδυνάμωση των ρωσικών στρατιωτικών επιχειρήσεων στην ανατολική Ουκρανία.

🇷🇺🇺🇦And here are the shots of the journey through the pipe to Sudzha. The soldiers had to walk 12 kilometers. Through the pipe. pic.twitter.com/JAl9NvshdD — Intel Slava (@Intel_Slava) March 9, 2025

Ρώσοι στρατιώτες περπάτησαν περίπου 15 χιλιόμετρα μέσα στον ανενεργό αγωγό φυσικού αερίου, που μέχρι πρόσφατα χρησιμοποιούσε η Μόσχα για την προμήθεια της Ευρώπης. Σύμφωνα με τον Ρώσο μπλόγκερ Yuri Podolyaka, ορισμένοι στρατιώτες πέρασαν αρκετές ημέρες στον αγωγό πριν πραγματοποιήσουν επίθεση στις ουκρανικές δυνάμεις στη Σούτζα. Ρωσικά κανάλια στο Telegram δημοσίευσαν φωτογραφίες στρατιωτών των ειδικών δυνάμεων που φορούσαν μάσκες αερίου και κινούνταν μέσα στον αγωγό, προετοιμαζόμενοι για την επιχείρηση.

Το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας επιβεβαίωσε ότι ρωσικές «ομάδες σαμποτάζ και επίθεσης» χρησιμοποίησαν τον αγωγό για να αποκτήσουν έρεισμα έξω από τη Σούτζα. Σε ανακοίνωση στο Telegram, ανέφερε ότι οι ρωσικές δυνάμεις εντοπίστηκαν εγκαίρως και ότι η Ουκρανία αντέδρασε με πυροβολικό και ρουκέτες. «Προς το παρόν, οι ρωσικές ειδικές δυνάμεις εντοπίζονται, εμποδίζονται και καταστρέφονται. Οι απώλειες του εχθρού στη Σούτζα είναι πολύ υψηλές», σημείωσε το Γενικό Επιτελείο. Το Associated Press ανέφερε ότι δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα αυτές τις αναφορές, ενώ δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από Ρώσους αξιωματούχους σχετικά με το περιστατικό.