Τζόκοβιτς Indian Wells: Ο Σέρβος αποκλείστηκε στην πρεμιέρα απο το Νο 85

Το Indian Wells συνεχίζει να επιφυλάσσει εκπλήξεις, με τον Νόβακ Τζόκοβιτς να γίνεται το τελευταίο μεγάλο όνομα που αποχαιρετά πρόωρα το τουρνουά. Ο κάτοχος 24 Grand Slam τίτλων ηττήθηκε από τον lucky loser Μπότικ Φαν Ντε Ζάντσουλπ με 6-2, 3-6, 6-1, γνωρίζοντας έναν αναπάντεχο αποκλεισμό από τον πρώτο γύρο του πρώτου Masters 1000 της χρονιάς. Ο Σέρβος έγινε ο τέταρτος παίκτης του Top 10 που χάνει στην πρεμιέρα του, ακολουθώντας τους Αλεξάντερ Ζβέρεφ, Αντρέι Ρούμπλεφ και Κάσπερ Ρουντ, σε ένα τουρνουά γεμάτο ανατροπές.

Η εμφάνιση του Τζόκοβιτς δεν θύμιζε τον κορυφαίο παίκτη του κόσμου. Αν και αντέδρασε στο δεύτερο σετ, η απόδοσή του στο πρώτο και το τρίτο σετ ήταν υποτονική, με αποτέλεσμα να χάσει το σερβίς του δύο φορές σε κάθε ένα από αυτά. Τα πολλά αβίαστα λάθη του δεν του επέτρεψαν να βρει ρυθμό, ενώ αντίθετα ο Φαν Ντε Ζάντσουλπ έπαιξε με αυτοπεποίθηση, σταθερότητα και έξυπνη στρατηγική, εκμεταλλευόμενος στο έπακρο την έλλειψη συγκέντρωσης του Σέρβου.

Για τον 29χρονο Ολλανδό, που βρίσκεται στο Νο.85 της παγκόσμιας κατάταξης, αυτή η νίκη αποτελεί τη μεγαλύτερη της καριέρας του, δίπλα σε εκείνη κόντρα στον Κάρλος Αλκαράθ στο περσινό US Open. Παρά τη σημασία του θριάμβου, ο Φαν Ντε Ζάντσουλπ πανηγύρισε με ψυχραιμία, αποδεικνύοντας τη συγκέντρωσή του στο τουρνουά. Έχοντας μπει στο κυρίως ταμπλό ως lucky loser μετά την ήττα του στα προκριματικά από τον Ματέο Τζιτζάντε, έχει ήδη αποκλείσει τον Νικ Κύργιο και τον Τζόκοβιτς, εξασφαλίζοντας τη θέση του στους «32». Στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσει τον Φρανσίσκο Σερούντολο (Νο.25 στο ταμπλό), ο οποίος νωρίτερα επικράτησε του Μάκενζι ΜακΝτόναλντ με 4-6, 7-6 (3), 6-1.

Για τον Τζόκοβιτς, αυτή η ήττα αποτελεί την τρίτη συνεχόμενη στο tour. Μετά την αποχώρησή του από τον ημιτελικό του Australian Open λόγω τραυματισμού στο ισχίο απέναντι στον Αλεξάντερ Ζβέρεφ, ο Σέρβος επέστρεψε στη Ντόχα, όπου αποκλείστηκε στην πρεμιέρα από τον Ματέο Μπερετίνι. Η νέα αυτή ήττα στο Indian Wells επιβεβαιώνει ότι διανύει μία περίοδο αστάθειας, με την αγωνιστική του κατάσταση να προκαλεί ερωτήματα. Το ρεκόρ του για το 2025 είναι πλέον 7 νίκες και 4 ήττες, δείχνοντας ότι δυσκολεύεται να βρει ρυθμό και σταθερότητα.

Μετά τον αγώνα, ο Τζόκοβιτς εμφανίστηκε απογοητευμένος, παραδεχόμενος ότι η εμφάνισή του δεν ήταν στο επίπεδο που ήλπιζε. «Πάντα υπάρχει κάτι για να παραπονεθώ, αλλά δεν θέλω να το συζητήσω. Δεν έχω δικαιολογίες για αυτήν την κακή απόδοση. Είναι απλά δυσάρεστο να παίζεις τόσο άσχημα στο γήπεδο. Συγχαρητήρια στον αντίπαλό μου. Είχα μια κακή ημέρα και το κεντρικό γήπεδο είναι τεράστιο, η μπάλα αναπηδά πολύ περισσότερο εκεί, δυσκολεύθηκα να προσαρμοστώ. Τα πρώτα τρία-τέσσερα games του τρίτου σετ ήταν σφιχτά, είχα ευκαιρίες, αλλά έκανα φρικτά λάθη. Πιστεύω επίσης ότι ο αντίπαλος μου πέτυχε μερικούς πολύ καλούς πόντους για να πάρει το σερβίς μου. Αλλά δεν έπρεπε να βάλω τον εαυτό μου σε αυτήν τη θέση. Είμαι απογοητευμένος που έχασα, αλλά έχω μια απίστευτη καριέρα. Όταν είσαι συνεπής για τόσα πολλά χρόνια, έχεις μεγάλες προσδοκίες. Τα πράγματα έχουν αλλάξει λίγο τα τελευταία χρόνια, δυσκολεύτηκα να παίξω στο επίπεδο που περίμενα».

Ο αποκλεισμός του Τζόκοβιτς στο Indian Wells έρχεται ως μία ακόμη απόδειξη ότι οι κορυφαίοι παίκτες δεν είναι άτρωτοι, με τη νέα γενιά και τα αουτσάιντερ να εκμεταλλεύονται κάθε ευκαιρία για να κάνουν την έκπληξη. Το τουρνουά συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον, καθώς οι ανατροπές δείχνουν πως τίποτα δεν είναι δεδομένο στη φετινή σεζόν.

